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Спорт22 сентября 2021 22:20

ФК "Ростов" уступил "Чайке" в кубковом матче

Игра окончилась со счетом 1:0
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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"Ростов" проиграл "Чайке" в кубковом матче. Фото: ФК "Ростов"

"Ростов" проиграл "Чайке" в кубковом матче. Фото: ФК "Ростов"

Футбольный клуб «Ростов» уступил на домашнем стадионе песчанокопской "Чайке". Матч проходил в рамках группового этапа Кубка России.

Игра в начале шла размеренно, команды присматривались друг к другу и не спешили создавать голевые моменты. Но в середине первого тайма, на 22 минуте матча, счет был открыт игроком "Чайки" Иваном Олейниковым.

- В течение второго тайма «Ростов» пытался реализовать несколько опасных моментов, однако вратарь «Чайки» успешно блокировал удары. Несмотря на серьёзное давление в штрафной «Чайки», сравнять счёт так и не удалось, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

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Счет в матче "Чайка" - "Ростов" открыл игрок гостей Иван Олейников.

Гол в ворота "Ростова" был забит на 22-й минуте матча.

Спорт: ФУТБОЛ