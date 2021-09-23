"Основная вина на нас": Юрий Семин назвал виновных в поражении "Ростова" в матче с "Чайкой"

Юрий Семин прокомментировал поражение ростовчан в матче с "Чайкой". Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер ФК "Ростов" Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных в прошедшем кубковом матче с "Чайкой". Наставник донского клуба возложил большую часть вины на тренерский штаб.

- Когда проигрываешь, особенно такие матчи, всегда можно найти какие-то причины. Но я не хочу их искать. Мы плохо сработали – и тренеры, и игроки. Основная вина на нас, - высказался Семин.

Тренер отметил, что в игре команды действительно существуют проблемы, в особенности, они появляются из-за травм ключевых игроков, а именно Хашимото и Калинина.

- На определенных позициях не хватает игроков. Надеемся, что в ближайшее время в строй вернутся Хашимото и Калинин, - поделился надеждами на светлое будущее тренер.

Но даже несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию Юрий Семин призывает к позитивному мышлению. Он пообещал найти выход из непростого положения в скором времени.

- Ситуация очень непростая, но оптимизм должен быть у всех. Сегодняшнее положение очень тяжелое. Но мы будем находить мотивацию для выхода из него, - подытожил свое интервью наставник ростовчан.

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