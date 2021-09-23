Как изменилась жизнь школьницы из Ростовской области, поставившей на колени девочку-инвалида

Подросток из Ростовской области подверглась унижениям со стороны 15-летней школьницы. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В одном из районных центров Ростовской области 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться. Девочка подверглась издевательствам со стороны юной знакомой в старом заброшенном здании на окраине города. Все происходящее Наталья снимала на видео.

НАЗЫВАЙ МЕНЯ БОГИНЕЙ

Кадры получились шокирующими. Так, вначале школьница требует жертву называть ее великой богиней, а потом задает вопрос: «Ты будешь давать мне телефон, деньги?»

- У меня нет денег, - плачет жертва.

- Ты что – бомжиха? – продолжает «богиня», а позже заставила раздеться по пояс.

И это – самая невинная часть видеоролика.

Позже видео разлетелось по сети. А еще спустя время выяснилось, что нападкам со стороны Натальи подверглась и другая школьница. Все происходило по той же схеме: заброшка, издевательства, все фиксируется на видеокамеру и выкладывается в сеть.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала, что изменилось за почти три месяца после случившегося в жизни обеих девочек.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Так, в отношении Натальи следком возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В то же время, родные и близкие Иры мечтают о том, чтобы обидчица их девочки ответила по всей строгости закона.

- Очень переживаем, что ей все сойдет с рук, - пожаловалась корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» бабушка Ирины.

При этом у женщины была все основания предполагать, что так все и произойдет.

Дело в том, что когда правоохранители только начали проверку в отношении подростка, а о ее поступке знали практически все, Наталья спокойно гуляла по маленькому городку.

В это же самое время Ира боялась выйти из дома на улицу.

- Как-то после случившегося мы с внучкой ехали в городском автобусе. А мою девочку узнали пассажиры, - парни лет по 15, начали смотреть, шептаться и хихикать. Ира вернулась домой вся разбитая и сказала, что больше на улицу не выйдет, - пояснила бабушка подростка.

По словам женщины, внучка после случившегося была в очень подавленном состоянии, - стала замкнутой, необщительной, весь день могла просидеть в кресле в углу комнаты и не проронить ни слова.

НА ЛИЦЕ ВНОВЬ ПОЯВИЛАСЬ УЛЫБКА

Зато сейчас все изменилось. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Наталью на время следствия посадили под домашний арест.

- Два месяца, начиная с сентября и по конец октября, она не имеет права выходить из дома. Если к концу этого срока следствие завершится, то дело уйдет в суд, и уже судья будет решать, как в дальнейшем сложится судьба подростка. Если следователи еще будут работать, то срок ареста продлят, - сказал источник издания.

Собеседник также пояснил, что школьницу перевели на дистанционное обучения. Она не может выйти даже в магазин. Исключением может стать лишь экстренный случай, например, подростку вдруг потребуется госпитализация.

Ну а Ира тем временем морально пошла на поправку. Правда, чтобы на лице девочки вновь появилась улыбка, ей пришлось уехать из города.

- Невролог выписала внучке направление на два месяца в санаторий. Моя девочка там прямо расцвела! Вновь начала улыбаться, радоваться жизни. Подружилась с соседкой по комнате. Недавно привозила им краски и холст для рисования. Уж больно подружки увлеклись творчеством. А еще моя Ирочка выиграла в санатории чемпиона по шахматам. А ту страшную историю мы не обсуждаем. Эта тема у нас под запретом, - сказала бабушка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ваган Бегларян: "Статья 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При этом на момент совершения преступления подозреваемая достигла возраста уголовной ответственности, поэтому, не исключено, что, если дело дойдет до суда, и он признает вину, подростка могут приговорить к реальному сроку".

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