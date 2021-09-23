Сложно, но возможно: как распознать психически неустойчивого ребенка в школе, рассказал ростовский психолог

Как распознать психически нестабильно ребенка в школе Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Трагедия, произошедшая в пермском университете, потрясла всю Россию. Ростов-на-Дону не стал исключением . Донские педагоги уверяют, что после ЧП в казанской школе и пермском университете во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.

- В нашей школе к бабушкам-"божьим одуванчикам", сидящим на вахте, в помощь были приставлены и плечистые охранники мужского пола, - рассказывает педагог одной из ростовских школ Татьяна Никитина. - Я, например, лично видела, как какой-то пьяный мужчина пытался прорваться в школу к одному из учителей, и, если бы не новый охранник, который смог сдержать его пыл и довольно строго объяснил, что в нетрезвом состоянии в школе ему делать нечего, неизвестно, что бы вообще было. В лучшем случае он бы грубо отодвинул вахтершу и спокойно прошел в школу.

ДРАЧУН ЛУЧШЕ ТИХОНИ

"КП - Ростов-на-Дону" обратилась к учителю с вопросом о том, легко ли еще в школьные годы распознать молодых людей, которые, спустя какое-то время могут заявиться в учебное заведение с оружием и направить его на сверстников и преподавателей. По мнению педагога, сделать это практически невозможно.

- Есть, конечно, определенные случаи и модели поведения, на которые стоит обратить внимание родителям, но чаще всего мамы и папы предпочитают закрывать на проблему глаза, не говоря уже о том, чтобы обратиться за помощью к психологу или в сильно запущенных случаях - к психиатру, - посетовала педагог. - Ребенок например, может подвергаться буллингу со стороны сверстников, у него могут не сложиться отношения с кем-то из учителей или же возникнуть проблемы любовного характера. Все это может воздействовать на психику детей негативно, и взрослым важно вовремя обратить внимание.

По словам Татьяны Никитиной, в подобных случаях несдержанные дети подпадают под подозрение гораздо реже тех, кто сидит в уголке, молча терпя все насмешки, и копят злость. Когда подросток должно терпит давление и негативные реакции годами не имеют выхода, дело может приобрести совершенно неожиданный и самый крутой поворот. Так как потом эти самые тихони, когда злость уже перехлестывает через край, или идут в спортзал бить грушу, а единицы хватаются за оружие, думая, что так они могут отомстить за свои обиды.

- Лучше, честно говоря, если ребенок даст обидчику, условно говоря, в глаз и успокоится, чем будет сидеть, смотреть волком и думать: "Ну я вам всем когда-нибудь отомщу!" - опираясь на 30-летний педагогический опыт, уверяет Татьяна Никитина.

"ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ"

Ростовский психолог Елена Шамова заметила, что у ребят в подростковом возрасте могут проявляться первые признаки шизофрении. Они могут слышать потусторонние голоса, которые приказывают делать им что-либо, общаться с "пустотой" и многое другое. Также в этом возрасте обычно проявляется подростковая агрессия.

- У мальчиков вырабатывается большое количество тестостерона, копится агрессия. В подростке может идти внутренняя борьба, и важно направить эту агрессию в мирное русло, чтобы обойтись без случаев, подобных Перми, - комментирует Елена Шамова.

Если ребенок открыто или даже скрыто проявляет свои агрессивные действия или агрессивные мысли, то это уже может стать первым "тревожным звоночком" для родителей. В этом случае подросток будет дерзким, резким и станет демонстрировать асоциальные типы поведения, еще такие дети часто не успевают по школьной программе. Второй сигнал - это дети с абсолютно противоположным типом поведения. Они тихи, замкнуты, неконтактны и чаще всего находятся в постоянной тревоге и напряжении.

- Эти "звоночки" нужно были непременно фиксировать в семье - родители должны заметить, что развитие ребенка пошло куда-то не в ту сторону, а в учебном заведении насторожиться должны преподаватели и психологи, - говорит специалист.

Как утверждает Елена Шамова, психоз, подобный состоянию пермского стрелка, может развиться и вследствие приема психоактивных веществ. Они сильно изменяют сознание, и человек может вовсе не осознавать, что он делает. В этом случае есть вероятность возникновения галлюцинаций, которые управляют всеми действиями человека.

Психолог отметила, что все эти критерии для определения достаточно условные и родителям нужно просто наблюдать за своим ребенком и, в случае возникновения "тревожных звоночков", суметь вовремя обратиться к специалисту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Школа не дает ни социализацию, ни образование»: как многодетные родители из Ростовской области стали сами учить детей.

Отец Александр Галич рассказал, почему они выбрали семейное обучение, отказались от расписания уроков и английского.