В ростовской школе прокомментировали выходку ученика, неудачно пошутившего после расстрела в Перми

У ростовского подростка после неудачной шутки теперь большие неприятности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице школьник одного из учебных заведений, расположенного в спальном микрорайоне, попал в эпицентр скандала из-за поста, опубликовавшего в TikTok.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что 12-летний подросток в черной кепке и в платке, закрывающем нижнюю половину лица, опубликовал фото в кепке, черном платке на подбородке и характерным жестом с надписью "09:00 Rostov-on-Don". Многие усмотрели в нем аналогию с ситуацией, которая произошла в пермском вузе.

Для того, чтобы опубликовать это видео, ростовчанин завел новый аккаунт в ТикТоке и выбрал себе специфический ник.

Вскоре ролик разлетелся по родительским чатам школ учебных заведений донской столицы. В итоге эта история дошла до полицейских и журналистов, опубликовавших позднее новости о неудачной шутке в сети.

Школьник выложил видео в ТикТоке.Фото: соцсети

- В полицию поступило сообщение от жительницы Ростова-на-Дону, - сообщили корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Гражданка сообщила, что в одной из социальных сетей размещено видео с угрозами в адрес ростовских школьников. Инспекторы по делам несовершеннолетних незамедлительно прибыли в школу опросили школьников и преподавательский состав учебного заведения. Сотрудники полиции установили подростка, разместившего видео. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В школе, в которой учится подросток, корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что никакой шумихи вокруг этой истории бы не возникло, если бы не СМИ. При этом о панике, которая началась в десятках родительских чатах, говорить в учебном заведении не стали.

О самом шутнике известно, что он из благополучной семьи. С ним и с родителями уже провели беседу инспекторы ПДН. Аккаунт, в котором был опубликован ролик, мальчик уже удалил.

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