Новости Ростова-на-Дону на 24 сентября 2021: подвал завода переоборудуют в бомбоубежище

Убежище должно защищать от токсического воздействия, воздушного удара и радиации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 24 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города.

Один из подвалов «Роствертола» хотят переоборудовать в бомбоубежище. По данным сайта госзакупок, на разработку проекта завод выделит 9 миллионов рублей. В документации говорится, что убежище должно защищать от токсических воздействий, воздушного удара, теплового излучения. Помещение должно быть рассчитано на 950 человек.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери-одиночки, живущей в аварийном жилье. Ранее ростовчанка пожаловалась, что ей с тремя детьми приходится жить в коммуналке без света и газа. Почему женщина семья до сих пор не может переселиться, теперь выясняют следователи.

В Аксайском районе в 2022 году планируют открыть булочно-кондитерский комбинат. По данным регионального правительства, завершены работы в общестроительном корпусе, а готовность газовой котельной составляет 90%. Напомним, на реализацию проекта было выделено 850 миллионов рублей.

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