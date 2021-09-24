«Есть существенные нестыковки»: психиатр подверг сомнению прощальное письмо студента, напавшего на Пермский университет

Не все описанные в прощальном письме сцены психиатр посчитала реальными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дончане вместе со всей страной шокированы ЧП, который учинил 18-летний первокурсник в Перми. Его прощальное сообщение в соцсетях сейчас перечитывают все: правоохранительные органы, обеспокоенные родители школьников и студентов, и, конечно, медики. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» насчет этой записки поговорила с психиатром, которая пожелала не озвучивать свою фамилию. Врач нашла в тексте несколько нестыковок - и в трактовании некоторыми СМИ этого сообщения, и в содержании письма.

ТЕСТЫ — НЕ К ПСИХИАТРУ

- Почитав сообщение, которое оставил стрелявший в людей студент, прихожу к выводу, что есть существенные нестыковки. В своем тексте он пишет, что обманул врачей: заранее подсмотрел в интернете ответы на тест и получил «шпаргалку» от знакомой, которая якобы такой тест прошла немногим ранее.

Удивительно, но теперь знакомые, даже те, кто приходил ко мне в свое время за справкой на оружие, спрашивают: «Что за тесты дают при медосмотре? Мы же у тебя таких не сдавали». Правильно! У психиатра человек никаких тестов не сдает. При получении справки на оружие нужно пройти осмотр психиатра, нарколога, окулиста и сдать тест на наркотики — и все!

Процедурой осмотра заполнение тестов не предусмотрено: времени на такое даже не будет. Психиатр, а часто это в одном лице еще и нарколог, пока все справки подпишет, пока журналы заполнит, все в компьютер перенесет, на коммуникацию с человеком останется минимум времени.

«ЖАЛОБЫ ЕСТЬ?»

- Зашел кандидат в «охотники» в кабинет: ну в лучшем случае спросишь у него «Жалобы есть?» Потом спрашиваешь паспорт и военный билет, в котором указано – служил, отсрочка или не годен. Если не служил по психиатрическому диагнозу — до свидания, никакого оружия. За мои более чем 20 лет практики ни один человек, не служивший по психиатрической статье, справку на оружие не получил. Но в случае многолетней ремиссии даже наши, психиатрические, пациенты могут получить право на владение огнестрельным оружием.

Если человек адекватно отвечает на мои вопросы, если я знаю, что он не состоит у психиатра на учете, зачем буду отправлять его на тестирование?

«ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НЕ БУДУТ»

- Если верить тому, что парень написал в своей прощальной записке, можно предположить, что он раньше попадал в поле зрения психиатра, и тогда его действительно направили к психологу. Либо на учете не стоял, но что-то психиатру не понравилось в его поведении, тогда действительно можно направить на дообследование.

Но одним тестом психолог не ограничится. У психолога таких тестов большое количество. Откуда ему знать какой тест ему дадут на приеме? Специалист не станет предупреждать, какой конкретно тест будет проводить. Может, это был бы тест на личность, а может и на интеллект.

«НЕ БЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬСКОЙ СПРАВКИ ПО ОШИБКЕ»

- А еще не похож на правду эпизод, где психиатр по ошибке сначала выдал парню справку для водительских прав. Ни один психиатр не может перепутать две разные компьютерные базы — оружейную и водительскую. Это государственный реестр. Если вы оплатили оружейную комиссию, вас занесли в оружейный реестр, дали определенный номер в больничной кассе. И, если вы придете к психиатру, по этому номеру вас никогда не найдут в водительском реестре и наоборот. Такого быть не может.

Также обратите внимание на описание водительской категории. Нет такой — В1. Есть просто В, которая позволяет управлять легковыми авто и небольшими грузовиками до 3,5 тонны и не более 8 пассажирских мест, и ВЕ — с прицепом.

«ЛИБО МАНИАКАЛЬНЫЙ, ЛИБО ДЕПРЕССИВНЫЙ»

Ну, а если пройтись по российским СМИ, то парню уже приписали маниакально-депрессивный синдром — такого не бывает: может быть либо маниакальный, либо депрессивный, а вместе нет. Как не бывает и «легкой степени аутизма» - а именно такие «диагнозы» спешат заочно выставить стрелявшему.

К чему я веду? Когда случаются такие происшествия, которые активно освещают в СМИ, а потом обсуждают на родительских собраниях и на лавочке у подъезда, важно четко отделять мух от котлет и понимать, что нельзя верить каждому слову, даже если это прощальная записка.

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