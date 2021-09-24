Лидия Новосельцева о масштабных акциях Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России»

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Традиционно в канун Дня машиностроителя Ростовское региональное отделение "Союз машиностроителей России" устраивает поздравления сотрудников различных промышленных предприятий.

Престиж рабочих специальностей

Также компания готовится провести осеннюю акцию «Неделя без турникетов» - целую серию профориентационных мероприятий, которая уже стала настоящей визитной карточкой донского «СоюзМаша».

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, руководитель аппарата РРО «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева.

- «Неделя без турникетов» направлена на повышение престижа инженерных и рабочих специальностей. Это одна из лучших практик в стране по профориентации. В 2019 году в этой акции приняло участие более 13 тысяч учащихся, а этой весной в ней уже было 26 тысяч участников. При этом Ростовское региональное отделение заняло первое место в России, - прокомментировала организацию акции депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, руководитель аппарата РРО «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева.

Потребность в высококвалифицированных работниках постоянно увеличивается. Особенно такие сотрудники нужны на предприятиях машиностроительной отрасли и военно-промышленного комплекса. Поэтому популяризация рабочих и инженерных профессий очень важна. Лидия Новосельцева подчеркивает, что основная задача акции — показать молодежи, что их умения обязательно пригодятся и что на модернизированных предприятиях донского машиностроения много интересных вакансий. При этом их счастливое будущее и поддержание мощи всей страны - это взаимосвязанные цели.

Для консолидации совместных усилий региональным отделением заключено трехстороннее Соглашение о сотрудничестве с Министерством промышленности и энергетики, а также Министерством образования Ростовской области.

Отчетно-выборная конференция Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России».

Самолет будущего

Задачи по профориентации очень масштабны, но также региональное отделение «Союза машиностроителей России» реализует разные социальные программы, направленные на адресную помощь представителям старшего поколения и ветеранам машиностроительной отрасли, организует проведение регулярных донорских акций на предприятиях региона.

Для популяризации профессии также устраиваются конкурсы рисунков, видеороликов, презентаций, посвященные страницам жизни и деятельности таких выдающихся профессионалов своего дела, как Бериев, Нагибин, Слюсарь, Бердичевский, Миль, Песков. Конкурсы организуются совместно с центрами технического творчества, школами, кадетскими корпусами и другими учреждениями. В рамках проекта «Молодые машиностроители Ростова» организуются совместные мероприятия с МАУ «Информационно-методический центр образования». Также под патронажем Председателя ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Петра Мотренко проводится ежегодный конкурс ко дню рождения М.Л. Миля - «Дети рисуют самолет будущего».

- В этом году совместно с МАУ «Информационно-методический центр образования» и поисковым движением «Миус-фронт» мы провели большую крупномасштабную патриотическую акцию - «Письмо в бессмертный полк». Также была организована экскурсия для студентов ДГТУ на место проведения поисковой экспедиции «Без срока давности». Уже традиционными стали ежегодные теплоходные прогулки для ветеранов машиностроительной отрасли и представителей старшего поколения ко Дню Победы. Вся эта работа тесно перекликается с моей деятельностью на избирательном округе в Ворошиловском районе в качестве депутата городской Думы, - отметила Лидия Новосельцева.

СПРАВКА

«Союз машиностроителей России» — это общероссийская общественная организация, основной целью которой формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.

Фото: РРО «Союз машиностроителей России»