Развитие общего информационного пространства России и Белоруссии осудили в Ростове

В донской столице состоялось заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице, на площадке ДГТУ, прошло заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Во время встречи был поднят вопрос о формировании общего информационного поля Союзного государства и стратегии развития средств массовой информации.

Участниками заседания стали председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Как отметил Александр Ищенко, россияне и белорусы – братские народы, объединенные общими историческими корнями и общей судьбой.

- В начале сентября президенты России и Беларуси по итогам переговоров в Кремле объявили, что согласовали 28 программ по углублению интеграции двух стран. А это значит, что перед органами власти всех уровней наших государств поставлены новые задачи, которые, в свою очередь, требуют масштабной информационной поддержки и создания общих информационных ресурсов, – сообщил парламентарий.

Это большая работа, но в регионе уже создана прочная основа для нее.

Так, еще в 2002 году между Ростовской областью и Республикой Беларусь было подписано соглашение о сотрудничестве, а в 2010 году в донской столице открыли отделение белорусского посольства в РФ.

Кроме того, были созданы крепкие торговые и экономические связи.

Также подписаны договоры со многими регионами Беларуси, в рамках которых проходят студенческие стажировки, происходит подготовка спортсменов, обмен учебными программами и материалами, проводятся совместные мероприятия.

«ОБЩАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ, СФОРМИРОВАННАЯ ВЕКАМИ»

В сложившихся информационных условиях, в век, когда так просто через те же социальные сети оказать влияние на формирование мировоззрения подрастающего поколения. И, к сожалению, это влияние не всегда созидательно.

- Как сформировать общее информационное пространство России и Беларуси в рамках Союзного государства? Как защитить общие ценности двух братских народов? Как сформировать позитивный информационный фон масштабных интеграционных процессов, о которых договорились лидеры наших стран? Эти вопросы обсуждались сегодня на выездном заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, - сказал Александр Ищенко.

Он отметил, что абсолютно все участники круглого стола были едины во мнении, что у россиян и белорусов общая ментальность, сформированная веками.

- Она – в наших победах и поражениях, в семьях, в теплых отношениях между людьми. Мы – носители одного языка и хранители одной исторической памяти. В современном мире это великая ценность.

Сегодня, когда информационный поток обретает все большую индивидуальность, а лидерами общественного мнения стали блогеры в социальных сетях, необходимо уделить особое внимание созданию позитивного идеологического вектора нашей интеграции. Важно, чтобы в информационном поле наших государств были достоверные, правдивые, точно выверенные факты о деятельности наших руководителей, органов власти, представителей бизнес-сообщества и культуры, о том, какие новые возможности появятся у граждан двух стран. Нас ждет масштабная интересная работа. Уверен, мы добьемся поставленных целей, - заявил спикер Заксобрания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ И БОРЬБА ЗА УМЫ

В свою очередь, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько сообщил, что тема заседания продиктована временем, теми вызовами, с которыми приходится в настоящее время сталкиваться двум государствам.

– С учетом последних веяний нам необходимо пересмотреть всю информационную политику, скоординировать усилия и перераспределить ресурсы в те информационные каналы, которые в наибольшей степени формируют общественное сознание. Например, у нас есть свои газеты, радио, телевидение, но мы слабо представлены в интернете и социальных сетях, а ведь именно оттуда сегодня преимущественно черпает информацию молодежь, – отметил он.

А член комиссии Парламентского собрания по информационной политике, сенатор Российской Федерации Маргарита Павлова добавила, что в период, когда происходят ментальные войны и идет борьба за умы подрастающего поколения, важно выработать единую информационную стратегию:

– СМИ и интернет постепенно превращаются в информационное оружие. И для того, чтобы не допустить разобщения, чтобы мы с вами жили в мире и согласии, могли спокойно пользоваться нашими правами и свободами, для этого нужна дружелюбная атмосфера. Мы должны расти и жить в условиях самоуважения и доверия. Это очень важно в наше непростое время. Именно для этих целей наша комиссия и была создана, - подытожила спикер.