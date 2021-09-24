«Урок цифры»: Ростовским школьникам расскажут о принципах работы искусственного интеллекта

Ростовская область примет участие в «Уроке цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании». Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области

Донские школьники с 27 сентября по 10 октября смогут принять участие в «Уроке цифры». На нем им расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области.

Как объяснил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, проект направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

- Обучающиеся могут пройти уроки дистанционно при поддержке родителей и учителей. Главная задача проекта – помочь детям и педагогам развеять «ауру» таинственности и недоступности ИИ-технологий, показать, что искусственный интеллект гораздо доступнее и ближе, чем нам кажется, - сказал Игорь Гуськов.

Отметим, что проект «Урок цифры» реализуется в поддержку проекта «Кадры для цифровой экономики».

Предмет позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр.

Напоминаем, что в прошлом году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. А за два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 млн раз.

Проект реализован во всех 85 регионов России, а в 2019-2020 учебном году расширил свою географию –учащиеся русскоязычных школ из 100 стран также прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

Отметим, что инициаторами «Урока цифры» выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика».