Удобство клиентов и эффективные цифровые сервисы: онлайн-конференция «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы»

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Пандемия оказала существенное влияние на работу банковского сектора. Постепенно банки начали подстраиваться под изменившиеся условия и пересматривать стратегию развития отрасли.

На минувшей неделе прошла онлайн-конференция «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы». На мероприятии заместитель председателя правления банка Уралсиб, руководитель розничного бизнеса Станислав Тывес рассказал журналистам из 50 крупнейших региональных СМИ, как развивается банковский розничный бизнес, как меняются клиентские предпочтения и банковские предложения, а также о главных направлениях, тенденциях и перспективах дальнейшего развития банковской розницы.

Ограничения простимулировали цифровизацию в обслуживании

Всеобщие ограничения значительно ускорили процесс диджитализации в банковском бизнесе, а также максимально усовершенствовали работу клиентских процессов в банковском обслуживании. До пандемии банки медленно переводили некоторые продукты и услуги в дистанционные каналы, но самоизоляция граждан значительно ускорила этот процесс, затронув практически все направления бизнеса.

- Мы в Банке Уралсиб с 2016 года обеспечивали клиентам возможность полностью удаленного получения потребительского кредита. На данный момент у нас порядка 30% всех кредитов выдается в онлайн-банке, клиенту не надо подписывать никаких бумаг, - объясняет Станислав Тывес. - Нужно подключиться к онлайн-банку, подать заявку, и после одобрения в течение короткого времени деньги поступят на счет. А вот с точки зрения курьерской доставки карточек, оформления пассивных продуктов, накопительных счетов, дебетовых карт, конечно, банки сделали колоссальный рывок. В самый разгар пандемии в России мы запустили нашу новую карту «Прибыль» с возможностью курьерской доставки. Было видно, что более половины всех карт заказывается не в отделениях банка, а в интернете, на сайте банка, и большая часть этих карт доставляется с помощью курьерской доставки, что в текущих условиях вполне объяснимо.

Руководитель розничного бизнеса также отметил, что во время пандемии клиентопоток в отделениях был ниже обычного примерно на 20%. Банку нужно было предложить клиентам максимально возможное количество продуктов, доступное для оформления именно в удаленном цифровом формате, что и делал Уралсиб.

Главными конкурентными преимуществами банков в настоящее время становятся не только ценовые условия и ставки, но и, в первую очередь, качество процессов и путей взаимодействия с клиентами.

- На первый план выходят такие факторы, как кастомизация обслуживания и удобство клиентов, удобные и эффективные цифровые сервисы, качество консультаций, которые получает клиент во взаимодействии с банком, - пояснил заместитель председателя правления банка Уралсиб.

Кредитов население стало брать больше

После окончания основного витка пандемии сформировался отложенный спрос на кредитование, и в 2021 году кредитных портфелей стало больше, причем сразу во всех продуктах: и в потребительском кредитовании, и в ипотеке, и в автокредитовании.

- Мы видим, что вся отрасль показывает рекордные цифры по объемам выдач. Это связано с тем, что клиенты поняли: ситуация с ковидом не закончится завтра и послезавтра, и ограничения все равно будут существовать, - пояснил эксперт банка Уралсиб. - Клиенты осознали, что пандемия – это надолго, что нужно возвращаться к привычной жизни и удовлетворять свои нужды, и для этого необходимы деньги. Был спрос на автокредитование, плюс программа льготной ипотеки способствовала росту количества ипотечных сделок - это основной тренд 2021 года.

«Людям с небольшим кредитом максимально упрощаем жизнь»

В условиях отложенного спроса на рынке кредитования Уралсиб старается максимально облегчить процесс получения кредитов и снизил требования к определенной категории заемщиков, чтобы каждый мог получить средства на свои цели.

- Людям с небольшим чеком мы пытаемся максимально упростить жизнь, минимизировать наши требования к пакету документов, когда возможно предоставлять кредит на основании паспорта. Сейчас мы говорим о потребкредитах, автокредитах, кредитных картах, - отмечает Станислав Тывес. - На данный момент у нас даже «уличный» кредит до 600 тыс. рублей фактически можно получить по паспорту.

Ждать ли понижения цен на жилье или взять ипотеку?

Многих россиян интересует вопрос, нужно ли ждать понижения стоимости жилья или лучше взять ипотеку, пока она на выгодных условиях. Отвечая на главный вопрос, руководитель розничного бизнеса отметил, что, во-первых, ставки не снизятся до конца этого года, второе - рост цен остановился, но, куда он пойдет дальше, пока предсказать сложно, все зависит от объемов строительства, и госпрограмм помощи застройщикам в том числе.

- В этой ситуации, если кому-то нужно жилье не срочно, лучше подождать, потому что на горизонте 2-3 года мы ожидаем возобновление снижения ставок. Поэтому, если это не срочно, стоит арендовать недвижимость и ждать 2-3 года, - сообщил Станислав Тывес. - Если покупка остро необходима (свадьба, рождение детей), то в этом случае, наоборот, ипотеку нужно брать. Если кто-то подходит под критерии текущей льготной программы ипотеки, то здесь даже думать не надо, сейчас хороший момент для сделки.