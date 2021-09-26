«Ростов» - «Ахмат» 26 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция игры 9-го тура РПЛ

Онлайн-трансляция "Ростов" - "Ахмат". Фото: ФК "Ростов"

Девятый тур Чемпионата России станет первым после ухода главного тренера ФК "Ростова" Юрия Семина. Сегодня, 26 сентября, ростовчане выйдут на игру под предводителем нового наставника Заура Тедеева. Онлайн трансляция игры «Ростов» - «Ахмат» начнётся 26 сентября 2021 года в 16:30 по местному времени. Мы будем рассказывать обо всем, что происходит на стадионе, о том, как меняется счёт, какие игроки показывают лучшую статистику и о лучших моментах матча.

Прогноз на игру «Ростов» - «Краснодар» 13 сентября 2021 года

Сегодня "Ростов" как никогда мотивирован на победу, так как футболистам необходимо реабилитироваться перед своими разгневанными фанатами за неудачу с "Чайкой" и выбраться со дна турнирной таблицы. На данный момент желто-синие смогли одержать лишь одну победу, Букмекеры считают, что при такой игре совершенно неудивительно, что Юрий Семин подал в отставку.

"Ахмат" в турнирной таблице находится на четыре позиции выше "Ростова". В последних пяти матчах клуб одержал всего две победы и потерпел три поражения. Команда смогла победить и в кубковом матче с "Кайратом".

Глядя на все это, букмекеры уверяют, что грозненский клуб сегодня точно не проиграет. А поскольку у "Ростова" есть сильная мотивация, скорее всего, ожидается ничья.

Статистика встреч «Ростов» - «Краснодар»

Команды провели между собой 46 матчей, по итогам которых преимущество у «Ростова»: 19 побед, 17 поражений и 10 ничейных результатов.

Состав команд на игру «Ростов» - «Краснодар» 13 сентября 2021 года

"Ростов": Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Баштуш, Максим Осипенко, Николай Поярков, Деннис Хаджикадунич, Кирилл Фольмер, Данил Глебов, Понтус Алмквист, Армин Гигович, Али Соу. Запасные: Егор Бабурин, Максим Рудаков, Игорь Калинин, Андрей Лангович, Александр Мухин, Виктор Мелёхин, Павел Мамаев, Роман Тугарев, Данила Сухомлинов, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Максим Турищев.

"Ахмат": Виталий Гудиев, Ризван Уциев, Андрей Семенов, Виталий Лысцов, Марат Быстров, Артем Тимофеев, Игорь Коновалов, Даниил Уткин, Евгений Харин, Артем Полярус, Мохамед Конате, Запасные: Александр Мелихов, Александр Пуцко, Турпал-Али Ибишев, Владислав Карапузов, Лечи Садулаев, Амир Адуев, Абубакар Иналкаев, Абубакар Кадыров, Артем Архипов, Сенин Себаи.

Онлайн-трансляция игры "Ростов" - "ЦСКА" 14 августа 2021 года. Где смотреть

Игру «Ростов» - «Ахмат» 26 сентября 2021 года можно посмотреть онлайн. Следить за происходящим на поле с 16:30 можно на сайте kp.ru, где в онлайн-трансляции мы расскажем о лучших моментах матча.

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