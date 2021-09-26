Защитник "Ахмата" Виталий Лысцов открыл счет в матче с "Ростовом"

Счет в матче с "Ростовом" открыл игрок "Ахмата" Фото: Википедия

В ходе встречи "Ростов" - "Ахмат" счет открыл игрок гостей Виталий Лысцов. Стоит отметить, что этот футболист играет на позиции защитника.

Так, мяч влетел в ворота хозяев поля на "Ростов - Арене" на 36 минуте матча. Перед этим Сергею Песьякову удалось отразить несколько ударов по воротам подряд. Но в этом случае "Ростову" вновь не повезло... Стоит отметить, что Лысцов зарядил по воротам с довольно длинной дистанции - метров 37, не меньше.

В этот момент голкипер желто-синих принял решение сыграть ладошкой, но выполнил это как-то так, что даже сам не заметил, как мяч приземлился за его спиной и угодил в ворота. Так счет в матче сменился на 0:1 в пользу гостей из Грозного.

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