Новости Ростова-на-Дону на 27 сентября 2021: что случилось за выходные

Главные события Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 27 сентября 2021 - подборка "КП". Рассказываем, что случилось в воскресенье.

В Таганроге детям стало плохо после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных центров. Их доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. По данным областного управления СКР, следователи уже начали проверять инцидент.

ФК "Ростов" проиграл "Ахмату" в матче 9-го тура РПЛ. Счет открыл защитник "Ахмата" Виталий Лысцов. Увеличил преимущество полузащитник Игорь Коновалов. Единственный гол от "Ростова" забил Дмитрий Полоз.

На следующей неделе пройдут массовые отключения электричества. Без света останутся жители центра, Северного и Западного микрорайонов. Весь список адресов можно посмотреть здесь.

Власти прокомментировали возможность перевода школ на дистанционное обучение. По данным донского правительства, такие меры пока не планируются. Пока классы переводят на дистанционку только в случае болезни кого-то из учеников или педагогов.

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