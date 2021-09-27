Толохян Аркадий Амбарцумович: Врач-проктолог ГБУ РО «РОКБ»

Фото: из архива Аркадия Толохяна

Аркадий Амбарцумович Толохян работает врачом-проктологом в ГБУ РО «РОКБ» и МЦ «Медикал Парк». В списке его профессиональных достижений внедрение одномоментного радикального лечения острого парапроктита и комбинированных малоинвазивных вмешательств при лечении хронического геморроя. В медицине Аркадий Амбарцумович уже более 19 лет. Стаж работы по специальности – 16 лет.

РостГМУ Аркадий Толохян закончил в 2002 году, а ординатуру по специальности «Хирургия» - в 2004 году. Также он прошел первичную специализацию по специальностям «колопроктология» и «эндоскопия».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали врачом?

Хирургом я мечтал стать с детства. Поэтому о другой профессии даже не думал.

Что для Вас самое сложное в работе врача?

Обеспечить максимально комфортный послеоперационный период с низким болевым синдромом, чтобы при этом не снизилась радикальность вмешательства, и пациент после операции с максимальной долей вероятности больше никогда в жизни не столкнулся с рецидивами заболевания. Такие показатели эффективности можно достичь только при совместной работе с анестезиологом и нейрохирургом.

Расскажите о случаях, когда удалось помочь практически безнадежному пациенту

Однажды родственники привезли к нам молодого мужчину 30 лет. Из-за слабости он уже не мог ходить. Была выявлена выраженная анемия, низкий гемоглобин 60 г/л, узлы кровили от прикосновения. Диагноз – геморрой 4 стадии. Мы провели комплексное лечение (предоперационную подготовку и оперативное лечение геморроя). Полное выздоровление наступило через 2 месяца. Уровень гемоглобина пришел в норму, пациент в полном объеме вернулся к обычной жизни и трудовой деятельности.

Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье

В первую очередь, при появлении каких-либо жалоб на состояние здоровье нельзя затягивать с посещением врача. И даже, если особых жалоб нет, после 40 лет раз в 3 года нужно выполнять колоноскопию с целью скрининга предраковых заболеваний толстой кишки.

Фото: из архива Аркадия Толохяна

Ваши планы на будущее?

В планах у меня освоение эндоскопии (колоноскопии).

Следите ли вы за своим рационом?

В связи с моим графиком работы делать это не просто, но по возможности я стараюсь. Очень люблю блюда с морепродуктами.

Ваши увлечения и как Вы любите отдыхать?

Я люблю фантастику, психологические триллеры, автогонки и музыку 80-90х годов. Мое большое хобби – авиация и авиамоделизм. Отдыхать предпочитаю активно с посещением интересных мест, экскурсиями и пешими прогулками. Занимаюсь плаванием.

Ваш жизненный девиз?

Берись за работу только в том случае, если можешь ее выполнить качественно.

Как записаться на прием к врачу:

По телефону 8-928-102-81-82.