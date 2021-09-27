Погода в Ростове-на-Дону на 27 сентября 2021: каким будет начало недели

В донской столице снова ожидаются дожди. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 27 сентября 2021 - прогноз ростовского Гидрометцентра. По данным синоптиков, первый день недели будет прохладным и пасмурным.

Температура составит +15 - 17 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь, в остальное время - без существенных осадков. Скорость ветра - 6 - 11 метров в секунду. Ночью порывы могу достигать 12 - 14 метров в секунду.

По Ростовской области также прогнозируют небольшие и умеренные дожди. Порывы ветра могут достигать 6 - 11 метров в секунду, местами - 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха - +12 - 17 градусов.