"Могли добыть хотя бы одно очко": Заур Тедеев высказался о первой игре "Ростова" под его руководством

Заур Тедеев оценил игру своих подопечных в матче с "Ахматом". Фото: ФК "Ростов"

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Ростов" Заур Тедеев оценил первую игру команды под его руководством. Наставник уверяет, что клуб рассчитывал выступить более удачно.

- Основной задачей было предельное внимание в обороне. Играли с пятью защитниками, знали, что «Ахмат» хорошо играет по вертикали. У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного. Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок, - сообщил Тедеев.

После того, как тактика сменилась, игра пошла на лад. Команда начала играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками. При такой тактике защитники тоже были на высоте.

- Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко, - добавил Заур Тедеев.

Тренер уже даже успел провести одну тренировку, но она была исключительно тактической. Он рассказал, что очень ценит разговоры с каждым игроком из команды, так удается узнать о способностях каждого и правильно выстроить, исходя из этого, игру.

- Часто говорю, что у меня 70 процентов времени занимают индивидуальные беседы с футболистами. Считаю, что это важный момент. Вчера много общались, пытался разобраться в каждом игроке, чтобы понять как лучше определить его действия на поле, - подытожил Тедеев.

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Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.