Что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Ахмат»: команда рассчитывала сыграть более удачно

Рассказываем, что произошло в "Ростове" после матча с "Ахматом". Фото: ФК "Ростов"

Игра 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» - «Ахмат» прошла 26 сентября на стадионе «Ростов - Арена». Встреча выдалась довольно напряженной. Рассказываем, как сыграли команды и что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Ахмат».

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ?

Первая половина матча была активной и динамичной. Голкиперу "Ростова" Сергею Песьякову пришлось довольно непросто, поскольку «Ахмат» раз за разом наносил удары по его воротам. Но каждый раз Песьяков спасал ситуацию. Не повезло ему на 36-й минуте матча, он не смог отразить дальний удар. На перерыв ушли со счетом 0:1.

Фото: ФК "Ростов"

- В начале второго тайма был назначен пенальти в наши ворота, который грозненцы реализовали. До конца тайма расстановка сил не изменилась, лишь в дополнительное время игроку «Ростова» Дмитрия Полозу удалось сократить отставание от противника. Однако времени для того, чтобы сравнять счет уже не оставалось. Итог матча – 1:2, - рассказали в пресс-службе донского клуба.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

Исполняющий обязанности главного тренера Заур Тедеев оценил игру своих новых подопечных. По его мнению, команда играла довольно неплохо, особенно после смены тактики и расстановки игроков. Наставник также считает, что можно было выступить лучше и тем самым вырвать себе хотя бы одно очко.

Фото: ФК "Ростов"

- У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного. Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок. Затем мы перестроили тактическую схему, начали играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками. Крайние защитники также действовали высоко. Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко, - отметил Заур Тедеев.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

После провального кубкового матча с "Чайкой" болельщики отвернулись от команды, но, поговорив с игроками по-мужски все-таки решили дать им последний шанс. Сегодняшняя игра, даже несмотря на проигрыш, помогла желто-синим немного реабилитироваться в глазах фанатов и поселить в них надежду на то, что клуб еще на многое способен.

- Они же извинились! Блин, давайте объективно. У нас нет "Газпрома". Мы не в Москве. У нас нет Галицкого. Мы всегда показывали средний футбол. И только периодично показываем результат. Сейчас черная полоса. Есть явно проблемы. Будут решать. Вылетим? Ну, значит, так сложится. "Динамо" вылетело. И ничего. "Крылья" вылетали. Не порок. Все еще вернем, - высказал свою надежду один из болельщиков.

Фото: ФК "Ростов"

- Наша схема 4-3-3, как играли при ВГК, и при Заурбеке, также нужно, игра пойдет. Верим!Кстати, Сухомлинов видит поле прекрасно. Не даю авансов, но чуть набрать ему и будет не хуже Норманна! Молодцы, спасибо за второй тайм. За сутки сделали лучше, чем за месяц с Семиным, - вторил ему другой.

- Хорошо играли сегодня! Не было ощущения что не играли. Играли, и неплохо! Скажете, что Поярков не играл? Играл! Глебов не играл? Играл! Алкмвист не играл? Да тот за всю команду наиграл!!! Даже Полоз с Комличенко, и те играли, - подытожил еще один ростовчанин.

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