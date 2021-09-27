Озорная девчонка: ростовской медведице Айке исполнилось уже десять месяцев

Ростовскому белому медвежонку исполнилось 10 месяцев. Фото: ростовский зоопарк

В ростовском зоопарке маленькой белой медведице Айке исполнилось уже десять месяцев. Сотрудникам зоопарка с трудом верится, что "из маленького пушистого комочка, малышка превратилась в озорную девчонку".

Медвежонок появился на свет в конце декабря прошлого года у пары Айона и Кометы в ростовском зоопарке. Такой подарок преподнесло семейство медведей под Новый год. Ничем иным, как чудом, это назвать нельзя, так как белые медведи крайне редко рождаются в неволе. Последний раз медвежонок появлялся на свет в ростовском зоопарке 32 года назад.

Фото: ростовский зоопарк

Пока Айка была совсем маленькой, ее не показывали посетителям, а сами сотрудники зоопарка наблюдали за Кометой и ее отпрыском через веб-камеру. Когда малышка слегка подросла, ее стали выпускать в вольер. Айка сразу полюбилась всем посетителям зоопарка, она подкупила их своим озорством и неуемным любопытством.

Фото: ростовский зоопарк

Хотя медвежонок уже значительно подрос и превратился в статную белую медведицу, энергии у нее не убавилось. Она с удовольствием бегает по вольеру, ныряет в бассейн и любит позабавиться с мячиком и мясом.

Фото: ростовский зоопарк

В скором времени Айка, возможно, отправится в другой зоопарк. Это необходимо для сохранения популяции белых медведей. Судьбу ее решит союз зоопарков и аквариумов России.

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