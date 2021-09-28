Новости Ростова-на-Дону на 28 сентября 2021: мост на Малиновского планируют открыть раньше

Движение по шести полосам планируют открыть в ноябре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 29 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали главные события донской столицы.

Мост на улице Малиновского могут полностью открыть в ноябре. По словам замминистра транспорта Алексея Колбина, когда будет завершена восточная часть проезда, на нее переключат движение машин. Это позволит подрядчикам отремонтировать западную часть. Ранее шесть полос планировали открыть в декабре.

В новой Госдуме Ростовскую область представят представители всего двух партий. Большинство из них — от «Единой России» Василий Голубев, Вячеслав Никонов, Михаил Гуров и Светлана Пискунова от «Единой России». Депутатами нижней палаты парламента также стали представители КПРФ Николай Коломейцев и Евгений Бессонов.

Скончалась бывший министр здравоохранения области Тамара Кондратенко. Женщина заразилась коронавирусом и лечилась в Ростовской областной клинической больнице. К смерти привели осложнения, спровоцированные вирусом. Напомним, Тамара Кондратенко возглавляла донское здравоохранение с 1996 по 2001 годы.

В Таганроге вынесли приговор организатору экстремистского сообщества. По данным объединенная пресс-службы судов региона, он создал организацию, которая разжигала межнациональную ненависть. Мужчина и участники его организации критиковали ортодоксальных евреев. Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы условно.

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