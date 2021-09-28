Ректор ЮФУ поздравила машиностроителей с профессиональным праздником

Ректор ЮФУ Инна Шевченко. Фото предоставлено пресс-службой университета.

В последнее воскресенье сентября, свой профессиональный день отметили машиностроители. В этом году празднику исполнился 41 год. В преддверии торжества всех машиностроителей и будущих работников этой отрасли поздравила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

«ВСЕГДА ТРУДИЛИСЬ ЭНЕРГИЧНЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ ЛЮДИ»

- В отечественном машиностроении всегда трудились энергичные и целеустремленные люди, профессионалы с высокой квалификацией, - уверена Инна Константиновна. - Многие поколения конструкторов, инженеров и рабочих внесли огромный вклад в индустриализацию России, а также в укрепление оборонно-промышленного комплекса.

Наш университет тоже имеет отношение к этому празднику. Ведь ЮФУ готовит специалистов для различных отраслей экономики, в том числе и машиностроения. Нам важно иметь обратную связь от наших промышленных партнеров, чтобы обучать студентов востребованным специальностям и формировать образовательную повестку с учетом запросов современного рынка труда.

Кроме того, на базе ЮФУ работают научно-исследовательские центры, которые ведут разработки для нужд нашей промышленности.

Награждение школьников – победителей многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Фото предоставлено пресс-службой университета.

ВХОДИТ В «СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»

Как известно, машиностроение — это базовая отрасль экономики многих современных государств. В нее входит автомобилестроение, станкостроение, производство различного оборудования, ядерных реакторов, подводных лодок, космических кораблей, поездов. К этой отрасли также принято относить электротехническую промышленность, радиоэлектронику, вычислительную технику.

По данным Росстата, машиностроение в России в 2021 году показывает хорошие результаты. В мае рост промышленности шел ускоренными темпами и составил 111,8 %.

Кстати, 11 лет назад ЮФУ был принят в Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России". Союз машиностроителей России является влиятельной общероссийской общественной организацией, основу которого составляют региональные отделения, действующие в 71 субъекте Российской Федерации. В том числе и в Ростовской области.

Вместе с Союз машиностроителей ежегодно проводит олимпиады для школьников и студентов, мастер-классы и конференции. Также вуз проводит мероприятия для школьников, которые направлены на знакомство будущих студентов и их родителей с работой предприятий и организаций региона. И это делается для того, чтобы найти интеллектуально-способную и одаренную молодежь - будущих инженеров страны.

Награждение школьников – победителей многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Фото предоставлено пресс-службой университета.

СПАСАЮТ ЖИЗНЬ ДРУГИХ

Кроме профессиональных мероприятий ЮФУ и «Союз машиностроителей России» регулярно проводят донорские акции. В последнее время из-за сложившейся обстановки с коронавирусом, желающих сдать кровь резко уменьшилось.

Дело в том, что люди бояться подхватить злополучный вирус. И, понимая эту проблему, ЮФУ совместно с «Союзом машиностроителей России» стараются наращивать число донорских акций, так как потребность в крови все еще велика.

- Уже в это воскресенье все работники промышленности отметят свой день, - обратилась ректор к героям праздника. - Хотелось бы пожелать всем вам в первую очередь здоровья в эти тяжелые времена, а также, чтобы ваш профессиональный запал никогда не пропадал!