Что изменится в Ростовской области с 1 октября 2021: сроки соцвыплат и запреты для автомобилистов

В октябре вступают в силу несколько нововведений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующем месяце вступят в силу новые решения властей и ограничения. Собрали всю информацию о том, что изменится в Ростовской области с 1 октября 2021.

Банк России ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. В частности, были повышены надбавки к коэффициентам риска по кредитам, которые будут выданы с 1 октября. Надбавки увеличат для заемщиков, которые берут кредиты с высокой полной стоимостью или имеют высокую долговую нагрузку. Подробнее о новых условиях выдачи кредитов можно узнать на сайте ЦБ.

До ноября можно подать заявление на единовременную выплату на школьника. Напомним, родители могут получить 10 тысяч рублей на школьника в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого не нужны никакие документы — достаточно заполнить заявление на сайте госуслуг.

Вступают в силу изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Теперь все прививки, включенные в национальный календарь, можно сделать не только в государственных, но и частных клиниках. Такие услуги смогут оказывать учреждения, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

С 28 октября изменятся сроки госрегистрации недвижимости. Росреестр быстрее зарегистрирует второй и последующие договоры долевого участия. Пять дней уйдет, если заявление подано в бумажном виде; три дня, если в электронном; семь, если заявление поступило через МФЦ.

С 2 октября почти на 40 участках Ростова-на-Дону запретят остановку транспорта. Ограничения парковки будут действовать в западном и северном микрорайонах, центре. Полный список участков можно увидеть на сайте администрации.

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