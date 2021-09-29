Новости Ростова-на-Дону на 29 сентября 2021: чиновников поощрят за достижения

Фото: правительство Ростовской области.

Новости Ростова-на-Дону на 29 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Ростовской области выросла заболеваемость коронавирусом. По словам главного санврача Евгения Ковалева, в регионе наблюдается большой разброс по количеству зараженных в разных городах и районах. Максимальный прирост инфицированных зарегистрирован в Звереве, Ростове, Донецке, Азове, а также в Боковском, Верхнедонском, Обливском и Милютинском районах.

Муниципальных и региональных чиновников поощрят за достижения 2020 года. По районам, между представителями местного самоуправления, средства распределит губернатор. Премии также получат сотрудники регионального правительства.

В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре. По данным синоптиков, температурный режим окажется выше нормы. В первой декаде произойдет потепление, а вот во второй и третьей декадах ожидаются периоды похолодания. Подробный прогноз можно посмотреть здесь.

В Аксайском районе произошло массовое ДТП на трассе М-4 «Дон». По данным донской госавтоинспекции, водитель автомобиля DAF не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Mitsubishi и «ГАЗель». Далее произошло столкновение с MAN, Hyundai и тремя «КамАЗами». В результате аварии пострадал водитель Mitsubishi.

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