Летняя Олимпиада-2036 может пройти в Ростове-на-Дону на левом берегу

Автор фото: Михаил Фролов

Россия рассматривает возможность организации летней Олимпиады в 2036 году. Не исключено, что она пройдет в Ростове-на-Дону. Власти Ростовской области готовятся подать соответствующую заявку.

Кроме того, к 2025 году планируется завершить строительство левобережного спортивного кластера. Он включит в себя более 65 объектов спорта и сможет принять соревнования по гребному спорту, гребле на байдарках и каноэ, гандболу, футболу и единоборствам.

Поэтому неудивительно, что власти региона собираются подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 году. Для этого у донского края будет вся необходимая инфраструктура.

Отметим, что также на территории левого берега будут строить жилой микрорайон.

Проект планировки соседнего с будущим спортивным кластером участка на левом берегу - восточнее «Ростов-Арены» - выполняет группа компаний «ЮгСтройИнвест».

После получения всех разрешительных документов на левом берегу Дона стартует жилая застройка, а также возведение детского сада, школы, поликлиники, объектов торговли, развлечений и спорта.

Как отмечают эксперты в сфере недвижимости, с точки зрения жилищного строительства, территория левого берега Дона идеально подходит для комфортного проживания и сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые характеристики. Так, с одной стороны, это экологически чистая зона и жизнь в прямом смысле среди зелени, а с другой стороны - этот район находится в двух минутах от исторического центра города и имеет удобную транспортную развязку со всеми районами города.