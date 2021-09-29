Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 10:17

Любопытны и пугливы: северные серые кенгуру переехали в ростовский зоопарк

Две девочки сейчас осваиваются на новом месте
Анна ШИЛЯЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кенгуру приехали в Ростов-на-Дону из Новосибирска. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Кенгуру приехали в Ростов-на-Дону из Новосибирска. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоосаде донской столицы произошло радостное событие. В Ростов приехали жить новые питомцы - северные серые кенгуру . Это две самочки, и им всего несколько месяцев.

- На латыни эти животные носят название «гигантских». Самцы северных серых кенгуру могут быть ростом со взрослого человека, - рассказали зоологи.

Смотреть видеосюжет
В зоопарк Ростова приехали жить кенгуру
В зоопарк Ростова приехали жить кенгуру

По словам специалистов, этот вид животных сам по себе довольно редкий для зоосадов.

- Наши коллеги из Новосибирского зоопарка создали размножающуюся группу, когда привезли животных из Японии и Иерусалима. А уже полученным в своем зоопарке потомством и поделились с нами, - рассказали об истории переезда кенгуру на Дон сотрудники зоосада.

Сейчас малышки-кенгуру находятся во внутреннем вольере и привыкают к новому месту обитания, а также к окружающим их людям.

- Они очень любопытны, реагируют на голоса сотрудников, довольно близко подходят, но брать еду из рук пока побаиваются, - описали повадки питомцев зоологи.

Как только у животных закончится карантин, самок северных серых кенгуру можно будет увидеть в наружном вольере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 года

Медведица Комета стала мамой (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ