Любопытны и пугливы: северные серые кенгуру переехали в ростовский зоопарк

Кенгуру приехали в Ростов-на-Дону из Новосибирска. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоосаде донской столицы произошло радостное событие. В Ростов приехали жить новые питомцы - северные серые кенгуру . Это две самочки, и им всего несколько месяцев.

- На латыни эти животные носят название «гигантских». Самцы северных серых кенгуру могут быть ростом со взрослого человека, - рассказали зоологи.

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По словам специалистов, этот вид животных сам по себе довольно редкий для зоосадов.

- Наши коллеги из Новосибирского зоопарка создали размножающуюся группу, когда привезли животных из Японии и Иерусалима. А уже полученным в своем зоопарке потомством и поделились с нами, - рассказали об истории переезда кенгуру на Дон сотрудники зоосада.

Сейчас малышки-кенгуру находятся во внутреннем вольере и привыкают к новому месту обитания, а также к окружающим их людям.

- Они очень любопытны, реагируют на голоса сотрудников, довольно близко подходят, но брать еду из рук пока побаиваются, - описали повадки питомцев зоологи.

Как только у животных закончится карантин, самок северных серых кенгуру можно будет увидеть в наружном вольере.

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