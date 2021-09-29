Как в Ростове готовятся к переписи населения: «Без нашей поддержки переписчикам будет нелегко»

Алексей Логвиненко: «Потенциал управляющих компаний, старших по дому, председателей садоводческих товариществ — наш резерв». Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

О том, как будет проходить Всероссийская перепись населения, и как к ней готов Ростов рассказала заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова во время заседания коллегии Администрации города под председательством действующего сити-менеджера Алексея Логвиненко.

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- Перепись населения проводится каждые десять лет. В этом году она пройдет с 15 октября по 14 ноября. Последняя перепись 2010 года показала, что в нашем городе проживало 1 091 000 человек. Поэтому новая перепись позволит не только уточнить параметры демографического развития нашего города, но и подкрепить его статус города-миллионника, - говорит Светлана Анатольевна.

Сейчас для переписи в донской столице набраны 2033 переписчика и 339 контролеров. Резерв из работников тоже предусмотрен. Он сформирован на 40%.

И уже сегодня начинается обучение контролеров. Для этого каждая администрация района города предоставила помещение и мультимедийное оборудование. Росстатом подготовлены обучающие материалы: контролерам будут рассказывать, чему следует обучить переписчиков. А с 15 октября начнется обучение непосредственно самих переписчиков методологии сбора сведений от населения.

Кстати, среди переписчиков наблюдается большое количество молодежи, а именно - студентов. Ростовстатом заключено соглашение с пятью вузами Ростова, от которых были получены списки на более чем 2000 человек. И, по предварительным данным, 20% переписчиков составит студенческая молодежь.

Стоит сказать, что работникам переписи населения предстоит посетить порядка 90 тысяч адресов.

КОГО ПОСЧИТАЮТ РОСТОВЧАНАМИ?

Перепись этого года условно называют «первой цифровой переписью населения». У горожан появляется возможность пройти ее либо через Госуслуги, либо через МФЦ.

Также будут организованы мобильные бригады. То есть горожане, придя на рабочее место, смогут пройти перепись, не дожидаясь самого переписчика. Мобильные переписные бригады будут расположены на девяти предприятиях города. К ним относятся: «Водоканал», «Роствертол», ТКЭ, РПРЗ, ELIS, «ТНС-Энерго», «ЛокоТех», ККпД и «Ростсельмаш».

Совершить ошибку и переписать человека дважды теперь будет практически невозможно.

- В случае, если к одному и тому же человеку придут дважды переписчики, то для этого варианта событий на федеральном уровне существуют алгоритмы. Они заложены таким образом, что в результате переписи человек будет учтен лишь один раз, - утверждает Светлана Камбулова.

Также Светлана Анатольевна пояснила, кого при переписывании будут считать ростовчанами.

- Все граждане, даже те, кто временно проживают в городе, будут включены в численность жителей Ростова. Сюда входят и мигранты, и те, кто, работает без регистрации на территории рынков, и студенты. То есть все те, кто ночует большую часть года в нашем городе, - уточнила заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону по экономике.

ПОДНЯТЬ НАШИ РЕЗЕРВЫ

Сейчас ведется работа с МВД по посещению переписчиками тех адресов, где проживают подучетные лица. Переписчик эти адреса будет посещать исключительно в сопровождении участковых.

Безопасность граждан, которых будут переписывать, также в приоритете. По словам Светланы Анатольевны, экипировка переписчика будет очень заметной. У него будет жилет со специальной символикой, заметный шарф, удостоверение, планшет и сумка с надписью Росстата. Если будут сомнения, можно позвонить в переписной участок и узнать о сотруднике, либо безопасно пройти перепись через Госуслуги.

- Нужно проанализировать работу и найти антикризисные решения, - подытожил глава администрации города Алексей Логвиненко. - Без активного участия управляющих компаний, без старших по дому, а в каждом подъезде есть еще и старший подъезда, без председателей садоводческих товариществ нам не обойтись. Их потенциал нужно активно привлекать к переписи, потому что им дверь точно откроют. Это наш резерв. И без нашей поддержки переписчикам так легко не будет. Именно такая организация работы - это ключ к успеху.