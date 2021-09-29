В Ростове-на-Дону запретят остановку или ограничат скорость на 50 участках: где и когда

Новые ограничения начнут действовать с октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 50 участках запретят остановку и стоянку транспорта, а также ограничат скорость движения. Рассказываем, где и с какого числа будут действовать новые правила для автомобилистов.

СО 2 ОКТЯБРЯ

Остановку и стоянку запретят на:

- Ул. Кулагина: от ул. Плеханова до пр. Стачки с восточной стороны ( с 8.00 до 18.00);

- Ул. Земельной: от ул. Дачной до пер. Госпитального (с южной стороны);

- В зоне 20 метров вдоль фасада здания на ул. Мясникова, 22;

- Ул. 28-я Линия: от ул. Вити Черевичкина до ул. Рябышева (с восточной стороны);

- Ул. Джапаридзе на участке от дома № 33 до ул. Мечникова (с северной стороны);

Стоянку запретят на:

- Ул. Песчаной: от пер. Сулинского до ул. Белореческой (с южной стороны);

- Ул. Металлургической на участке от ул. Воровского до ул. Алексея Береста

(с западной стороны);

- Ул. Заводской: от пер. Пржевальского до пер. Валуйского (с северной и южной стороны);

С 16 ОКТЯБРЯ

Остановка и стоянка транспорта будет запрещена на:

- Пр. Богатяновский спуск: от ул. Большой Садовой до ул. Социалистической с западной стороны за исключением парковочных мест (с 08:00 до 20:00);

- Пр. Богатяновский спуск: от дома № 32/162 до ул. Социалистической (с восточной стороны);

- Пер. Нахичеванском: от дома № 40/229 до дома на ул. Пушкинская, 212, с восточной стороны (с 08.00 до 20.00);

- Пер. Нахичеванском: от дома на ул. Пушкинской, 225 до ул. Суворова (с западной стороны);

- Пер. Крепостном: от ул. Суворова до дома № 76 (с восточной стороны);

- Пер. Крепостном: от дома № 69 до ул. Большой Садовой (с западной стороны);

- Пер. Крепостном: от ул. Большой Садовой до ул. Социалистической (с восточной стороны);

- Пер. Семашко: от дома № 55 до Думского проезда с западной стороны ( с

8.00 до 20.00);

- Пер. Газетном: от ул. Максима Горького до ул. Пушкинской с западной стороны (с 8.00 до 20.00);

- Ул. Донской: от ул. Нижнебульварной до пер. Газетного (с северной стороны).

Кроме того, со 2 октября на 31 участке ограничат скорость движения.

До 40 километров в час:

- По ул. Пескова — в зоне опасного поворота по адресу: ул. Пескова, 17 С;

- По ул. Шаумяна — от пер. Семашко до дома № 47;

- По пер. Бабушкина — от ул. Русской до пр. Стачки;

- По ул. Земельной — от ул. Дачной до пер. Госпитального;

- По ул. Профсоюзная на участке от пер. Защитный до ул. Русская;

- По ул. Бодрая на участке от ул. Нариманова до ул. Фурмановская;

- По пер. Клинский на участке от ул. Фрунзе до ул. Розы Люксембург;

- По ул. Можайская на участке от ул. Калужская до ул. Кемеровская;

- По ул. Можайская на участке от пр. 20 летия Октября до ул. 12 декабря;

- По ул. Привокзальная на участке от дома № 13 до дома по адресу: ул. Вагулевского, 6 А;

- По ул. Вагулевского — от пер. Моторного до дома № 14;

- По пер. 2-й — от ул. Коровкина до ул. Козлова;

- По пер. Журавлева — от ул. Очаковской до ул. Красных Зорь;

- По ул. 28-я Линия — от ул. Вити Черевичкина до ул. Ереванской;

- По ул. Глинки — от ул. Днепропетровской до ул. Брестской;

- По ул. Джапаридзе — от ул. Мечникова до ул. 8 Марта;

- По ул. Джапаридзе — от ул. Мечникова до ул. Городской;

- По ул. Ивановского — от дома № 49 до дома № 28;

- По пер. Халтуринской — от ул. Темерницкой до ул. Московской;

- По ул. 1-я Володарского — от ул. Кулагина до ул. Литвинова;

- По ул. 2-я Линия — от дома № 39 до ул. Налбандяна;

- По ул. 6-я Линия — от ул. Мурлычева до ул. 1-я Майская;

- По ул. Катаева — от пер. Братского до пер. Доломановского;

- По ул. Серафимовича — от пр. Буденновского до дома № 52;

- По ул. Черепахина — от пер. Халтуринского до пер. Островского;

- По ул. 2-я Краснодарская — от дома № 6 до ул. Коминтерна;

- По ул. 1-я Краснодарская — от дома № 11 до ул. Коминтерна;

До 30 километров в час:

- По ул. Шаумяна — от дома № 47 до дома № 33А;

- По ул. Серафимовича — от дома № 52 до пер. Семашко;

До 20 километров в час:

- По ул. Вагулевского — от дома № 6 А до пер. Моторного;

- По ул. Вагулевского в зоне 70 метров от дома № 14 в восточном направлении.

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