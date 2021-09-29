В Ростовской области разрешат вводить ограничения из-за гриппа

В Ростовской области уже стартовала вакцинация от гриппа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рекомендовал главам районов начать подготовку к новому сезону заболеваемости гриппом. Соответствующее постановление он подписал 27 сентября.

Ковалев постановил проанализировать обеспеченность больниц противовирусными и дезинфекционными средствами, а также специальными медицинскими средствами. Местным властям также нужно подумать о запасе вакцины — предстоит привить 60% населения района и не менее 75% лиц в зоне риска.

При этом в случае подъема заболеваемости на территории могут создания дополнительные инфекционные койки. О схеме их развертывания предстоит подумать уже сейчас. Главный санврач порекомендовал также рассмотреть, насколько медики района готовы оказывать помощь больным гриппов и ОРВИ.

Все эти вопросы Ковалев просит проработать до 10 октября.

При этом в течение эпидсезона власти смогут корректировать планы профилактики гриппа и ОРВИ. А при росте заболеваемости в районах разрешат вводить дополнительные ограничения с учетом эпидситуации.

Напомним, в прошлом сезоне в Ростовской области охват населения вакцинацией составил 60,5%. В этом году власти планируют привить 60% жителей. Прививочная кампания 2021/22 уже стартовала — в донской регион поступили препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп».

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