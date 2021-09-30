Несчастная любовь, специальность по маминому хотенью и травля в соцсетях: Ростовский психолог откровенно рассказал, что «калечит» молодежь

Некоторые родители привыкли считать, что нагрузка у их детей-студентов - не бей лежачего и им просто не нужно идти к психологу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во всех средних и высших учебных учреждениях всегда присутствует психолог, хотя многие студенты даже не подозревают о его присутствии. Вопреки расхожему мнению, должность эта нужная, потому что у подростки сталкиваются с массой проблем, которые они, не имея психологических инструментов, не способны решить правильным и адекватным путем. Ростовский психолог из такого учебного заведения на условиях анонимности рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону» о главных бедах нашей молодежи.

КОНЕЦ: НЕ ТА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!

- В колледжах и техникумах детей в основном беспокоит неправильный выбор специальности. Они переживают, что жизнь их уже с самого начала не задалась и постоянно придется делать то, к чему душа не лежит.

Я прекрасно понимаю, почему так происходит: родители выбирают профессию для себя, а учиться ей приходится ребенку. На днях открытых дверей часто наблюдаю как родители бегают по факультетам и ищут подходящее направление, а в это время их чадо сидит дома и даже не подозревает, где он проведет ближайшие 3-4 года.

У меня наблюдается одна девочка подросток, она первый год обучения находилась в депрессионном и подавленном состоянии.

Всегда найдется мамочка, которая мечтала в молодости стать актрисой, но ее цель не воплотилась, и теперь она заставляет покорять этот Олимп свою дочь, при этом ребенка совершенно не привлекает театр и актерское закулисье.

Подросток попала совершенно в несвойственную среду, ведь ее окружают творческие люди: студенты раскрепощены и энергичны, на их фоне она чувствует себя никчемной. Это поведение видит ее мама, которая злится и не понимает в кого ее дочь такая ханжа и нюня.

Уйти из колледжа она не может, потому что не хочет разочаровать родителей, но и учеба для нее — настоящая каторга.

Взрослые думают, что учиться - это тяжелая работа и она не может быть легкой и доступной, иначе успеха не достичь, поэтому не реагируют на жалобы своих детей, и это в корне неправильно. Если подросток переживает за то, что он учится не там, важно донести до него, что на этом жизнь не заканчивается, и всегда можно пойти на то направление, которое будет ему интересно. Сейчас у нас работает трехступенчатая система образования - она-то как раз и рассчитана на поиск любимой профессии.

Сейчас ребята стали создавать целые чаты, где стараются поддержать друг друга в сложной ситуации Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИХОДИТСЯ ЗАВЛЕКАТЬ ХАЛЯВОЙ

- Подростков очень беспокоит сложность выбора: если они находятся на перепутье и не знают, как выбрать лучший вариант, на этом фоне и случаются расстройства. На первый взгляд, у молодежи так мало обязанностей - им нужно только учиться и всего. На деле их также беспокоят способы самореализации, получения признания у ровесников, романтические отношения и приобретение статусных благ. Вокруг столько соблазнов, а молодым людям хочется получить все и сразу. Они делают первые шаги в работе, но она не приносит удовольствия, а полученные средства не могут покрыть всех потребностей. Девушки и парни страдают от неразделенной любви или не могут выбрать одного из нескольких ухажёров или подруг, - проблем много, но обращаются за консультацией к специалистам единицы.

Сеансы психотерапии стоят дорого в частной практике. В учебном заведении специалист может провести его бесплатно, поэтому я всегда призываю ребят не тянуть и не копить переживания. Студенты очень щепетильно относятся к «халяве». Я, бывает, специально акцентирую внимание на дороговизне и элитарности сеансов, чтобы подросток захотел поучаствовать, пока это еще безвозмездная процедура. Жаль, что у нас в обществе до сих пор складывается негативное отношение к психотерапии, к тому же молодежь боится, что учебный психолог разболтает все секреты в учительской и это станет достоянием всех преподавателей и студентов. Вздор.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ!

- Молодежь, не получив ответы в окружении идет искать правду в интернет. Там сейчас сосредоточены все молодежные сообщества. Многие объединяются в чаты и группы - там подростки совместными усилиями поддерживают друг друга, иногда кстати весьма успешно.

Например, студенты рассказывают, что есть объединения в «Телеграме», в которых участники открыто рассуждают о сложной ситуации, в которую попал подросток, и вместе постепенно приводят человека в нужное русло. Я поддерживаю любые начинания, которые связаны с психологической помощью, но тут тоже нужно быть аккуратным. В сети полно лжецов, которые ищут молодежь в «расстройстве чувств», а потом, подружившись с такими ребятами, став им «семьёй» начинают использовать в своих целях. Доверив все свои секреты анонимному пользователю, можно нарваться на травлю и шантаж.

Есть еще мобильные приложения, в которых ты указываешь свою проблему, и тебе каждый день нужно выполнять определенные задания. Там же ты можешь пообщаться с психологом в чате.

Удивительно, что сегодня молодые люди охотнее изливают душу таким приложениям, чем идут к живому специалисту.

Но у виртуальной психологической помощи есть и обратная сторона: онлайн-собеседники могут просто исчезнуть или быть не теми людьми, кем представляются в сети. В этом случае подросток со сложным психологическим состоянием может очень быстро потерять надежду и его самочувствие ухудшится.

Студентка рассказала, что общалась в сети с мальчиком: познакомились на форуме, где молодежь делилась переживаниями. Переписывались с ним около года, в его день рождения она его поздравила, а потом не выходила на связь пару дней, потому что улетела в Испанию, а там дорогая связь. После она узнала что парень наложил на себя руки, и теперь девушка считает себя виновной в его смерти.

Ребята, как и их родители, думают, что к психологу ходить зазорно, но чем раньше решить проблемы, тем лучше Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ

- На самом деле, психологи часто сами с расшатанной психикой, потому что нужно одновременно сопереживать человеку и в то же время не принимать его беды близко к сердцу. А если искать именно проблемных детей в образовательных учреждениях, то можно найти с десяток уж точно. Причем независимо от специальности: а то есть мнение, что гуманитарии больше переживают, чем те же технари, но на деле нет особых отличий. Люди творческие больше хандрят напоказ, поэтому их депрессию и меланхолию видно. Есть такие подростки, которых обязывают посещать штатного психолога в колледже: это проблемные молодые люди, которые начинают вести асоциальный образ жизни. Их устраивает такая жизнь, и в голове - полностью размыты все понятия. Зацепить таких очень сложно: они не боятся отчисления, им плевать на родителей и техникум ничего с ними сделать не может до 18 лет.

Отдел по воспитательной работе таскает бедных родителей, а те даже не представляют как поменять ситуацию и естественно перекладывают всю ответственность на психологов как на экспертов. Такие студенты деморализуют весь коллектив и, как правило, доводят до психолога одногруппников. Если родители сами не захотят забрать документы своего ребенка из колледжа, то он имеет право находится там до 18 лет, и все это время он будет создавать проблемы себе, ровесникам, преподавателям и нам, психологам.

Воспитательная работа — это целый комплекс мер, который не может уложиться в неделю или месяц, поэтому в таком случае подростку нужно не нотации читать со всех сторон, а применять к нему жесткие санкции. Так что колледж для трудного ребенка — это комфортная среда. Там он может спрятаться от надоевших родителей на официальных условиях, делать что ему вздумается, плюс у него всегда есть свободное время после занятий, которое он использует на свое усмотрение. В этом случае нужно максимально занять молодого человека: отдать его в спорт, например, - лучше, если это будут командные дисциплины. Если тяги к учебе совсем нет, нужно забирать документы из учебного заведения. Родители боятся, что в таком случае ребенок не вернется учиться, но в подобной ситуации насильно мил не будешь.

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