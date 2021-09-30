«Стадион будет пользоваться большим спросом»: Алексей Логвиненко проинспектировал спортивные объекты города

Спортивные объекты более чем востребованы среди ростовчан. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В среду, 29 сентября, глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко лично проверил ход работ по реконструкции значимых спортивных сооружений города — стадиона «Арсенал» и спортшколы № 12. Задача строителей - создать ростовчанам условия для занятий, соответствующие всем современным требованиям.

«В ГОД СПОРТА - ОБЯЗАНЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СТАДИОН»

Одно из самых значимых спортивных пространств города — стадион «Арсенал». В последний раз стадион площадью более 11 тысяч квадратных метров реконструировали полтора десятка лет назад. На капремонт выделено более 59 млн рублей: за эти деньги заменят спортивное покрытие стадиона, малые архитектурные формы, инженерные сети и проведут капитальный ремонт трибун.

Сами работы запланированы в два этапа. Первый - завершится до конца текущего года: строители заменят покрытие футбольного поля, легкоатлетического ядра, беговых дорожек и асфальтовое покрытие. Также отремонтируют ограждения и малые архитектурные формы.

- Второй этап пройдет в следующем году. Он предусматривает работы по капитальному ремонту трибун, - рассказал Алексей Валентинович. - На сегодня строительная готовность объекта составляет 15%. После выполнения всех работ стадион будет эксплуатироваться спортивной школой № 12. Там будут проводиться тренировки спортсменов и городские спортивно-массовые мероприятия.

- Мы приняли решение, что в Год Спорта мы просто обязаны капитально отремонтировать весь стадион, и планы успешно реализуются, - добавил начальник управления спорта Ростова-на-Дону Денис Браславский. - Планируем до марта-апреля следующего года завершить все работы по капремонту, включая трибуны, которые впервые будут оснащены современными пластиковыми сидениями. Их будет более более тысячи. Стадион задействуют в соревнованиях - от муниципальных и городских до областных и всероссийских.

Также Денис Александрович рассказал, что до конца этого года планируется завершить ремонт футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек и всех спортивных площадок - одной теннисной с искусственной травой, двух мини-футбольных площадок и одной площадки для тенниса. Также будет создана площадка для массового использования с уличными современными тренажерами.

- Сейчас завершаются демонтажные работы и идет подготовка к укладке покрытий на футбольном поле и на беговых дорожках. Думаю, что через две недели начнем укладывать и само покрытие, - продолжает Денис Браславский.

На «Арсенале» занимаются футболом и мини-футболом, бегом, баскетболом, теннисом и волейболом. Стадион является ключевым муниципальным спортивным объектом, на котором проводятся все соревнования, и его реконструкции с нетерпением ждут тысячи горожан.

В ПЛАНАХ - ОТКРЫТЬ НОВОЕ АТЛЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Кроме того, градоначальник посетил физкультурно-спортивный комплекс спортивной школы № 12, для которой приобретут и установят модульный спортивный зал. Это будет универсальный зал для занятия игровыми видами спорта. Для него направят 54 млн рублей, в том числе более 36 млн рублей - из резервного фонда Правительства Ростовской области. В ходе установки модульного спортивного зала уже выполнены работы по выносу коммуникаций и сносу аварийных деревьев.

- Объект будет сдан в конце ноября этого года. Он готов уже на 40%. После установки модульного спортзала на базе объекта будут проходить занятия отделения футбола, - отметил сити-менеджер.

А с 1 января в планах городских властей - открыть еще и отделение легкой атлетики. Его смогут посещать жители как Советского, так и Железнодорожного районов. Его вместимость - 400 человек.

- Сегодня посмотрели еще два новых объекта: стадион «Арсенал» и физкультурно-оздоровительный комплекс. И надо сказать, что «Арсенал» - полноценный современный стадион. Он будет пользоваться большим спросом: здесь можно проводить не только муниципальные мероприятия, но и соревнования всероссийского масштаба, - подытожил Алексей Логвиненко. - Очень важен и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ростовчане проявляют большое желание заниматься спортом, поэтому я уверен, что с новыми объектами ситуация района изменится в лучшую сторону.

Напомним, что 2021 год в Ростове-на-Дону объявлен Годом Спорта: в этот год особенно активно реализуется задача улучшить и модернизировать спортивную инфраструктуру города. В 2021 году построена полноценная футбольная площадка на гребном канале, также до конца текущего года в планах - отремонтировать 18 школьных стадионов и 22 площадки по месту жительства.