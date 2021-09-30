Известный обозреватель объяснил, почему ФК «Ростов» оказался близок к вылету в ФНЛ

"Ростов" потерпели три поражения подряд. Фото: ФК "Ростов".

Известный спортивный обозреватель Игорь Рабинер рассказал, с чем связаны провалы ФК «Ростов» в новом сезоне. Со ссылкой на источники журналист сообщил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

По мнению Рабинера, провальная игра с «Чайкой» стала поводом, но не причиной отставки нового тренера. Он предполагает, что состояшийся после этого разговор между Юрием Семиным и Арташесом Арутюнянцем вышел за рамки матча.

— Очень похоже, что президент клуба расставил все точки над i на ближайшее будущее — финансовое положение тяжелое, внятных трансферов на вход зимой не будет, нужно справляться имеющимися скромными ресурсами, — говорится в обзоре «Спорт-Экспресс».

Многочисленные трансферы не изменили положение «Ростова». Обозреватель предполагает, что с помощью вырученных средств руководство закрывало какие-то старые долги. По его словам, дела у клуба настолько плохи, что футболистам пока выплатили зарплату только за июнь. При этом сам Семин пока не получил ничего.

Игра с «Чайкой» стала последней каплей не только для руководства клуба, но и для тренера. Для первых это был удар, потому что у Арутюнянца «особые отношения с владельцем «Чайки», и речь не о дружбе». Семин же окончательно убедился, что у него нет шансов взять трофей и побить «возрастной» рекорда Бескова. По мнению Рабинера, он и банально не хотел вылета в ФНЛ, который оказался так близок.

— Нужно ли было Семину в такой внутриклубной ситуации и после ослабления состава ставить на кон свою репутацию? Он в российские времена ни разу не вылетал. Вот почему они, думаю, и смогли безболезненно договориться с Арутюнянцем, — заключает автор.

Напомним, после отставки Семина исполняющим обязанности главного тренера назначили наставника молодежки Заура Тедеева. Однако после матча с «Чайкой» «Ростов» потерпел еще одно поражение — на этот раз от «Ахмата». Сейчас «желто-синие» занимают 15-ю, предпоследнюю строчку таблицы РПЛ.

«Ростов» должен встретиться с «Локомотивом». Матч пройдет 3 октября, в 19.00, на стадионе «РЖД Арена».

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