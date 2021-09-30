«Наша ключевая задача - идти в ногу с бизнесом»: Как инвестиционные проекты поменяли облик Ростова

Подпись к фото: Алексей Логвиненко: «Увеличение количества инвесторов - одна из стратегических задач администрации города»

В среду, 29 сентября, в Администрации Ростова-на-Дону состоялось заседание совета по инвестициям. Представители бизнеса рассказали о проделанной работе и ближайших планах по благоустройству города.

РАБОЧИЕ МЕСТА И ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Начали с рассмотрения проекта по строительству нового тракторного завода «Ростсельмаш». В сентябре губернатор Василий Голубев заложил первый камень.

На новой площадке планируется строительство четырех видов техники: экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики и гусеничные экскаваторы. Также будет запущена в работу машины на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 лошадиных сил.

- Для Ростова это значимое событие. За весь постсоветский период это первое производство с нуля в целом в стране. В первую очередь, это рабочие места и новый источник пополнения бюджета, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Напомним, продукция «Ростсельмаша» сегодня составляет 17% от мирового объема производства комбайнов.

- Я уверен, что этот проект будет точно реализован. Администрация готова во всем участвовать и помогать, - говорит сити-менеджер.

РАСТЕТ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Ростов-на-Дону попал в ТОП-10 городов, которые россияне посетили этим летом. Донская столица привлекает все больше туристов в разное время года. Гостиничный фонд города включает более 200 объектов и готов принять более 9000 гостей одновременно.

- Ростов находится на пути следования людей, когда летом они едут отдыхать на море, и многие заезжают к нам. В этом году мы вошли в число лидеров по количеству туристов, - рассказал Алексей Валентинович.

У нас комфортно ощущают себя туристы с любыми запросами. Так, в городе завершилось строительство сетевого отеля международного уровня «Radisson Hotel». Об особенностях проекта рассказала гендиректор «MICE Architect» Татьяна Быкадорова.

- Мы сделали ставку на деловой туризм. Когда турист прибывает в город, то он пользуется различными услугами, и мы объединили все объекты между собой, - говорит Татьяна Николаевна. - Еще ни один город России не представил свои объекты как кластер, и это наше ноу-хау. Мы первые в России!

НАБЕРЕЖНАЯ — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РОСТОВА

Визитная карточка города — набережная: ее благоустройство также обсудили на заседании.

В 2013 году губернатором Ростовской области был поставлен вопрос о необходимости обновления набережной. Региональный инвестор «Донской причал» обратился в администрацию города с предложением провести реконструкцию за счет внебюджетных средств по модели концессионного соглашения. Компания реализовала масштабный проект, сделав набережную современной и комфортной зоной отдыха.

- Спустя много лет мы приступили к продлению набережной. Однако это мероприятие непростое, ведь на пути следования нашей набережной находится частная собственность. Поэтому мы два года работали над проектом межевания территорий. Сегодня он окончен, - рассказал сити-менеджер. - И после прохождения экспертизы у нас появится преимущественное право выкупа капитальных объектов для муниципальных нужд.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ

В любое время года горожан и гостей города должны привлекать ухоженные парки. Как отметил градоначальник, среди ростовчан востребован парк Октябрьской Революции и его аттракционы. Однако, требует модернизации ледовое поле.

- Проект интересный, причем там нет ни копейки бюджетных денег, - подчеркнул Алексей Валентинович.

В парке Плевен инвестор произвел замену систем водопровода и канализации, высадил более 600 деревьев. Также жители Советского района выбрали, как будет выглядеть будущий фонтан.

- Сегодня мы рассмотрели ряд проектов. Все пользуются спросом и у инвесторов, и у жителей города. Инвестиционный портфель составляет 246 миллиардов рублей: бюджет города - в 50 раз меньше. Никогда за деньги бюджета мы столько в городе не построим, поэтому увеличение количества инвесторов - одна из стратегических задач администрации города. Мы должны понимать, что только бизнес может сделать качественно, быстро и востребовано то, что необходимо людям. И наша ключевая задача идти в ногу с бизнесом, - подвел итог Алексей Логвиненко.