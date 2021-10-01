Мурлыка размером с мейн-куна: в Ростове ищут новый дом осиротевшей кошке Генриховне

В Ростове ищут новый дом для кошки Генриховны. Фото: Центр безнадзорных животных

В Ростове ищут новый дом и хозяев для шикарной рыженькой кошки с необычным именем - Генриховна. Об этом рассказали в ростовском Центре безнадзорных животных.

У животного - довольно непростая судьба. Генриховна жила в частном доме, а вместе с ней там ютились еще шесть кошек и семь собак. У животных была хозяйка Алена, которая проживала в квартире с пожилой мамой. Недавно Алена заболела ковидом, оказалась в больнице в тяжелом состоянии, врачам ее спасти не удалось.

- Мама-пенсионерка слегла в больницу с тем же ковидом и глубокой депрессией из-за потери единственного ребенка. Увы, обстоятельства сложились так, что питомцам теперь негде жить, - рассказали о проблеме в Центре безнадзорных животных.

Все без исключения животные оказались на улице. После сытой домашней жизни кошкам и собакам пришлось несладко, пока их не обнаружили сотрудники центра. Некоторых животных взяли на передержку.

- Трех домашних кошек и 12-летнего престарелого кота кто-то уже вывез куда-то на базы, судьба собак остается пока в подвешенном состоянии. Генриховну успели спасти в последние минуты, взяв на пару дней на передержку, где у волонтера уже есть семеро своих животных, - рассказали волонтеры.

Сейчас пережившей множество несчастий кошке ищут новый дом. Рыже-белая статная красотка королевского роста - размером с мейн-куна - абсолютно здорова, стерилизована и привита. Кроме того, Генриховна спокойно уживается с любыми животными.

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