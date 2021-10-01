Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 октября 2021: выявили еще 495 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 495 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 октября 2021 - заразились еще 176 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 495 человек. Общее число зараженных составило 138 627.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 37% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,3% – от 46 до 65 лет; 10,7% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 21,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 237 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 48 человек.

За сутки выздоровели 338 зараженных. За все время от ковида вылечились 119 890 зараженных.

Подтвердилась смерть 28 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 51 до 89 лет и девять мужчин в возрасте от 51 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 805 человека.

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