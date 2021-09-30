«Уже кажется, что ковид был всегда»: Ростовский врач-терапевт рассказал, как в больницах встречают четвертую волну заболевания

Люди уже настолько привыкли к ковиду в нашей жизни, что просто забивают на свои хронические болезни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я начал работать в поликлинике, когда только началась пандемия коронавируса, - начал свой рассказ журналисту «КП — Ростов-на-Дону» доктор, пожелавший не называть свое имя. - Университет окончил только-только, поэтому пришлось вспоминать как правильно одевать противочумные костюмы. Тогда на парах мы еще смеялись, что это ненужная затея, ведь мы планировали работать на приеме, а не в стерильной зоне.

ТЕПЕРЬ ЛЮДИ СМИРИЛИСЬ

- Как вспомнишь, какая сначала была паника, так вздрогнешь. Люди прибегали к врачу из-за каждого чиха, при любом воспалении горла и температуре сразу же «диагностировали» у себя новую коронавирусную инфекцию. Градус паники повышался от слуха, что антибиотики не эффективны и спасения от вируса нет.

Другая крайность — полное игнорирование медиков. Чаще всего скептиками оказываются пожилые мужчины, которые уверены, что врача медом не корми — дай залечить его до смерти. Бывает, приезжаешь на вызов в который раз, а у дедушки на тумбочке лежат те же лекарства, что ты в прошлый раз прописал, нераспакованные. В такие моменты хочется прямо накричать: «Если вы так не верите в медицину, зачем тогда врача вызывать?»

Выдохнешь, успокоишься и постараешься и такого пациента понять: не секрет, что некоторые коллеги не проводят нормального осмотра и пишут первый похожий диагноз. Лекарства и антибиотики, они выписывают только из перечня Минздрава, но к рекомендации нужно подходить с головой, а не тупо копировать. В каких-то случаях лучше помогают капельницы и уколы, особенно при осложнениях, но медики идут на поводу у пациентов и назначают препараты в виде таблеток, потому что их проще принять.

Что касается общей температуры по Ростову, то пациенты уже успокоились и гораздо меньше паникуют. Как-никак почти два года с ковидом бок о бок живем. А сейчас заходим в зиму, помимо коронавируса у нас еще и простудные заболевания, грипп добавятся. С ангинами и летом больных полно было — после морей и офисных кондиционеров, и представляете себе - это были просто ангины, без ковида! Люди уже устали видеть в каждом чихе ковид, а живут обычной жизнью, только в масках, и руки научились мыть. Приняли, что не заболеть скорее всего не получится, и смирились с ситуацией.

Почему-то некоторые больные думают, что могут дотянуть дома до самого тяжелого состояния, а потом врачи на раз-два вытащат его с того света Фото: Олег УКЛАДОВ

БОЛЕЮТ ДЕТИ

- Трудно смириться с напастью этого года: в детских отделениях сейчас не протолкнуться - начали болеть дети. На приеме в изоляторе сидят по два врача, педиатров не хватает, и терапевты вынуждены после своей работы еще и осматривать детей. На дом вызывают тоже много, поэтому приходится бегать от больницы по вызовам. Год назад дети легко переносили ковид, а сейчас в практике коллег попадаются и случаи с пневмонией. При правильном лечении ребенка можно быстро поставить на ноги — не задерживает выздоровление шлейф из приобретенных болячек как у взрослых.

ЗАТО АППАРАТ ПРИОБРЕЛИ!

- Когда живешь в таком сумасшедшем ритме второй год, уже кажется, что эпидемия была всегда. Врачи, в основном, все уже переболели. В нашем отделении уж точно все - от санитарки до заведующей. Я перенес коронавирус в легкой форме: валялся без сил с небольшой температурой. Как итог, в крови появились антитела: за полгода после болезни их количество сократилось в два раза - сопротивляемость организма падает, и все начинается у людей по новой. Как удастся улучить минутку, сделаю прививку.

А помимо того, что люди научились, наконец-то мыть руки, что полезного принес ковид в больницу? У нас появился новый аппарат в отделении — спирограф, который показывает основные параметры дыхания. Сейчас наш персонал как раз учится им пользоваться. Прибор интересный и во многом помогает выявить людей со слабыми легкими или наблюдать за восстановлением дыхания тех, кто уже переболел пневмонией. Так что, обращаясь к врачу после ковида, если есть жалобы на дыхание, спросите о проверке на таком аппарате, если он есть в вашем медучреждении, то может многое рассказать о здоровье.

Один легче перенесет поражение легких на 60%, а другого и гораздо меньший процент поражения может сгубить

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ

- Вот где ковид оказался бессилен — не научил людей читать инструкции. Все мы — взрослые люди, и я против того, чтобы пациенты занимали инфантильную позицию, перекладывая всю ответственность на врача, к которому не всегда-то и обращаются. Вы же стали изучать состав продуктов в супермаркете, чтобы там было поменьше всяких вредных добавок. Так что мешает читать инструкцию к лекарствам, изучить симптомы болезни?

Апогеем такого бездумного отношения стал недавний пример. Раз ко мне зашла пациентка, и когда я ей дал рецепт, написанный от руки, она сильно испугалась. В нем были указаны дозировка и количество капсул, которые нужно принимать. Оказывается, больше десяти лет женщина прожила в США и рассказала, что в Штатах врач дает таблетки сам, и расписывает буквально каждую таблетку по дням. Она мне даже пачку показала, и действительно каждая капсула была пронумерована и даже отличалась по цвету. В Европе тоже существует практика, когда врач пишет просто номер препарата, а по нему в аптеке уже дают таблетки. Я считаю, пациент должен знать, что ему дают, и по возможности изучить инструкцию. Может, вы забыли мне сказать про свою аллергическую реакцию или про другое заболевание, которое будет в противопоказаниях. Тратим несколько минут жизни не на соцсети, а на свое здоровье и внимательно читаем гармошку инструкции.

ДУМАЮТ, ИХ ВЫТАЩАТ С ТОГО СВЕТА

- Ковид бьет туда, где слабо, и пневмония не самое страшное его проявление. Сейчас все, у кого есть подозрение на инфекцию, делают компьютерную томографию легких, и если есть пневмония, мы видим, сколько процентов легких поражено. Пациентам кажется, что если 5 процентов поражения, то это мало, а вот при 50 процентах нужно уже бить тревогу. Но процент проценту рознь.

Как-то был на вызове у мужчины средних лет, у него был результат КТ с 20% поражения: его обнадежили, что это не так много и можно лечиться таблетками на дому. А он, чтобы точно не забрали в госпиталь, рассказывал про соседку, которая в 80 лет с 60% поражения дома лежала и уже вылечилась. Только эти проценты - очень индивидуальный показатель: если организм слабый, то человек может умереть и при 10 процентах поражения. Поэтому не нужно сравнивать себя еще с кем-то: риск сделать ошибку слишком велик. Не стоит надеяться, что в больнице вас вытянут даже в самом тяжелом состоянии: спасения бывают, но лучше не доводить до такого.

Врач рекомендует после ковида обязательно посетить терапевта: последствия могут проявиться через время Фото: Олег УКЛАДОВ

НЕ ЗАЕДАЕМ, А «ТРЕНИМ»

- Ну и если вы хроник по какому-то заболеванию, ковид — не повод «забивать» на основной диагноз. Вам после коронавируса особенно важно в рамках постковидной диспансеризации сдать анализ крови, проверить сосуды и внутренние органы.

Да и мало просто вылечить ковид - после этой болезни нужны обследование и качественная реабилитация. Тут нужны адекватные физические нагрузки, но вот какая загвоздка. Самоизоляция приучила людей сидеть дома, и многие забросили спортивные занятия. Пациенты говорят, что боятся простудится и опять приболеть поэтому меньше тренируются. Но нагрузки организму нужны в такой же степени как и хорошее питание.

Так вот есть мы успеваем — это во главе угла, а на пробежку выйти не хотим. Так себе стандарты, честно говоря.

Скоро будет уже два года как мы живем в ковидных реалиях. Вон, четвертая волна уже надвигается. И уже есть с чем сравнить. По своей больнице вижу, что в целом, тяжелых больных становится меньше. Как неизлечимый оптимист надеюсь, что в эту зиму люди будут болеть реже, и мы забудем про переполненные ковидные отделения, хотя почему-то в это пока слабо верится.

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