«Что с тобой стало?»: поклонники раскритиковали новый клип Басты с Валей Карнавал

Вакуленко выпустил клип на песню "Любовь и страх". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ростовский рэпер Баста выпустил клип «Любовь и страх» вместе с певицей Анной Дворецкой. Однако на этот раз Василию Вакуленко не удалось угодить поклонникам. Многих не устроило, что главной героиней клипа стала звезда TikTok.

Казалось бы, в клипе есть все — и проникновенный женский вокал, и история любви, и сцены столкновения футбольных фанатов. Меньше чем за сутки видео набрало более 70 тысяч просмотров и десятки хвалебных комментариев.

Однако многим поклонникам Василия Вакуленко клип пришелся не по вкусу. Правда претензии касались не текста или музыки, а актрисы — популярной тиктокерши Вали Карнавал. Кто-то шутил, что Баста «залез в новую школу» и «подстроился под тиктокеров», а кто-то прямо спросил у Басты: «Что с тобой стало?». Некоторые высказались более резко.

— Неужели нормальную актрису для клипа не могли взять, а не Карнавал? — написал один из комментаторов.

— Карнавал не зашла в клип никак, — высказался еще один подписчик Басты.

Но были и те, кому понравились и песня, и клип, и актриса.

— Гордость! Баста удивил! Все против тиктокеров и Вали, а он взял и поддержал! Уважение! Песня душевная, а клип очень классный вышел, — поделилась впечатлениями зрительница.

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