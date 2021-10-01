Новости Ростова-на-Дону на 1 октября 2021: федеральные власти одобрили проект скоростного трамвая

Три линии свяжут центр Левенцовкой, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новости Ростова-на-Дону на 1 октября 2021 — топ главных события. Рассказываем, что случилось в донской столице и области.

Федеральные власти одобрили проект трамвайной сети Ростова. По данным донского правительства, на работы потратят 15,4 миллиарда инфраструктурного кредита и 69,3 миллиарда внебюджетных средств. Три новые линии свяжут центр с Левенцовкой, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево.

ФАС подозревает в сговоре региональный минздрав и ряд медорганизаций. По версии службы, стороны договорили и определили подрядчика для переработки медицинских отходов. При этом компания не соответствовала требованиям закупки.

С 5 октября в Таганроге подорожает проезд в общественном транспорте. Пассажиры будут платить 25 рублей за поездку на муниципальных маршрутах, которые обслуживают «Пассажиртранс», «Автолайн» и «Автолайн-КО».

Стали известны имена претендентов на пост сити-менеджера Ростова. Конкурсная комиссия утвердила и допустила ко второму этапу конкурса пять кандидатов: Дмитрия Олейникова, Анатолия Котлярова, Алексея Логвиненко, Вадима Сидорова и Дмитрия Одинцова. Они должны будут представить свои планы по развитию донской столицы.

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