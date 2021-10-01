В Ростовской области задержали контрабандистов с сигаретами стоимостью в полтора миллиона рублей

По версии следствия, сотрудники таможни помогали контрабандистам переправить через границу фуры с сигаретами. Фото: пресс-служба СК РФ

В Ростовской области сотрудники областной ФСБ пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на сбыте немаркированных табачных изделий. При этом трое мужчин, двое из которых являются друг другу близкими родственниками, везли контрабандный товар через государственную границу, не имея на него разрешение.

Когда силовики узнали об этой схеме, контрабандисты были задержаны, а партия нелегальных сигарет стоимостью больше полутора миллионов рублей изъята.

Суд уже вынес приговор в отношении троих злоумышленников.

- Миллеровским районным судом они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировок». Всем им назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно со штрафами, - прокомментировали в областной ФСБ.

Так, один из осужденных заплатит государству 150 тысяч рублей, а двое – по двести тысяч. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала о том, что таможенники из Ростовской области задержаны за покровительство контрабандистам. Госслужащие пытались «не заметить», как через границу везут 40 тонн сигарет.

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