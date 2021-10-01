«Сама не ем по два дня, но дети накормлены всегда»: многодетная двадцатилетняя ростовчанка ответила на нападки хейтров

Лада Королева заявила недоброжелателям, что никогда не откажется от своих детей. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Ростовчанка Лада Королева в свои 20 лет воспитывает троих детей - двух дочек и сыночка. Старшему ребенку сейчас три года, младшему нет и года. О многодетной маме из донской столицы узнали после того, как ее случайно сфотографировал прохожий. Дело в том, что тогда Лада работала курьером, причем доставку еды осуществляла с грудным младенцем на руках.

Фотокарточка, сделанная ростовчанином, попала в сеть, после чего о маме-курьере заговорили не только в городских пабликах, но и на федеральных телеканалах.

Сейчас девушке 20. Она развелась с мужем. Живет в Москве и работает в разных направлениях: курьером, няней, продавцом.

А еще Лада ведет свой блог в «Инстаграме». В нем она откровенно рассказывает о том, как, зачастую, ей бывает непросто. Причем, и физически, и финансово. А в ответ, как это водится у хейтеров, получает волну негатива.

В то время, как одни поддерживают девушку, другие яростно осуждают. Упрекают в том, что она живет на их налоги и периодически советуют сдать детей в детский дом хотя бы на время.

Лада не выдержала этих нападок и решила ответить на них.

- Так много "умных" людей советуют мне отдать детей на временное содержание в детский дом. А потом еще и удивляются, что я агрессивно реагирую на это. Вы хотя бы на секунду представьте, что будет чувствовать ребенок, если с ним так поступить! Я же не алкашка, не наркоманка. Я очень люблю своих детей и забочусь о них. Иногда не ем сама по два дня, но дети у меня накормлены всегда,- написала она на своей странице в социальной сети.

Кстати, пожалуй, самым достойным ответом хейтерам стал даже не этот пост, а тот факт, что 20-летняя многодетная мама сама купила квартиру. О том, как ей у удалось это сделать, читайте здесь.

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