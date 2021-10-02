Новости Ростова-на-Дону на 2 октября 2021: что произошло за сутки

Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 2 октября 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

В Ростовской области с 4 октября вводят новые ограничения по коронавирусу. С понедельника в больницах приостановят диспансеризацию кроме осмотра переболевших ковидом и детей. Работодатели должны будут перевести на удаленку 30% сотрудников. Ранее «КП» писала обо всех новых ограничениях.

В Ростове запустили флешмоб в поддержку новых велодорожек. Велолюбителей попросили опубликовать в фотографии в Instagram с хэштегом #завелоростов. Напомним, часть жителей раскритиковали появившуюся на Пушкинской разметку. Активисты объяснили, что что велополоса еще не доделана, работы еще ведутся. По их словам, в конечном итоге от нововведения выиграют и велосипедисты, и водители.

В Таганроге 15 октября стартует отопительный сезон. При этом уже 1 октября тепло появилось в детских садах, школах, организациях культуры и медицинской сферы. До этого отопительный сезон начался в десяти районах на севере области.

Три компании Ростовской области вошли в топ-100 крупнейших компаний по версии Forbes. В список попали торговый дом «РИФ», Новошахтинский завод нефтепродуктов и предприятие «Астон».