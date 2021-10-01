В Ростове принимают гуманитарную помощь для пожилых людей в храме на Орбитальной

В храм обращаются и те, кто нуждается в помощи, и те, кто готов помогать. Фото: сайт храма Покрова Пресвятой Богородицы

Жители Ростова-на-Дону могут передать гуманитарную помощь для пенсионеров. Городской центр помощи пожилым людям находится в храме Покрова Пресвятой Богородицы рядом с Северным кладбищем. О том, как и чем горожане могут помочь пожилым людям с сложных жизненных ситуациях, в эфире радио «Комсомольская Правда» рассказал руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии, председатель правления службы помощи «Милосердие-на-Дону» иерей Евгений Осяк в День пожилого человека, 1 октября.

- Православная служба помощи и милосердия была создана еще в 2014 году. И со дня основания у нас взяли такое серьезное направление как оказание гуманитарной помощи всем нуждающимся, - рассказывает священнослужитель. - Вместе с этим была создана еще одна организация, которая оказывает социальные услуги на дому вместе с министерством труда и социального развития Ростовской области. И таким фронтом, церковь плюс государство, мы стали двигаться в сторону помощи на дому пожилым и престарелым людям,

Центр гуманитарной помощи располагается в храме Покрова Пресвятой Богородицы рядом с Северным кладбищем, на улице Орбитальной, 1б. И туда со всего города везут вещи и продукты. Как отмечает иерей Евгений Осяк, везут в огромном количестве. После чего работники распределяют гуманитарную помощь нуждающимся — продуктами и одеждой.

Также священник может прийти домой и поговорить с пенсионером. А тех, кто не может уже передвигаться, соборуют и причащают.

АЛЛО!

8–800-775-81-30 — многоканальный номер Центра помощи пожилым людям, работает с 10.00 до 18.00. По этому номеру можно как попросить помощи так и узнать подробности как ее оказать.

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