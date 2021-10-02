"Часики тикают": "Мисс Россия" рассказала, что думает о замужестве

Красавица не считает, что замужество гарантирует благополучие. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

"Мисс Россия" из Ростова-на-Дону, певица, актриса и телеведущая Татьяна Котова подняла на своей странице в "Инстаграме" очень личную тему. Девушка поговорила с подписчиками о замужестве. Красавице надоело, что все пишут ей об этом, чтобы "навязать мне счастье". Свои размышления она проиллюстрировала эффектным снимком в сочного розового цвета юбке, облегающей идеальные бедра, и коротком черном лифе.

- Как - будто без этого я не могу быть счастливой или наоборот будто замужество - это гарантия хорошей и обеспеченной жизни, - удивляется Татьяна. - Смотря на некоторые ситуации с домашним насилием, отношения с абъюзерами и даже мошенниками, которые годами скрывают вторую семью или пропадают потом с деньгами, я точно могу сказать, что брак - это не панацея. Девушка уверена, что такой брак не решит все проблемы, а может даже добавить, и заявила, что "не готова жить лишь бы с кем в угоду одобрения общества".

- Все эти «пора», «тик-так» и «часики тикают» … «У кого тикают? У меня не тикают, у меня электронные часы», - как правильно подметила недавно Юлия Михалкова, - пишет Татьяна. - Конечно, я верю, что мужу и детям есть место в моей жизни: в нужный момент в спокойное время и по обоюдному желанию. Поэтому всему своё время! Подписчики активно поддержали тему.

- Ой, я бы хотела семью, но навязывать и каждый раз при встрече кричать о том "когда замуж" - не нужно, - написала одна из читательниц в комментарии. - Нужно найти свою любовь и все остальное будет, - уверен другой подписчик Татьяны. - Я не считаю, что дети и семья - это самое важное и главное в жизни, - сказала другая поклонница творчества ростовской красавицы.

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