В Ростове экстренно приземлился самолет с неисправным двигателем

Сообщается, что у самолета отказал левый двигатель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 3 октября, в Ростовской области в аэропорту «Платов» экстренно приземлился «Боинг 737», следовавший из Москвы в Симферополь. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

- Самолет совершил вынужденную посадку. Она прошла благополучно, - сообщили нашему изданию.

Известно, что воздушное судно посадили на донской земле из-за отказа двигателя. Пилоты смогли приземлиться без происшествий, никто не пострадал. На борту в момент ЧП находился 171 пассажир.

Сейчас в «Платове» готовят к вылету еще резервный борт, он должен доставить людей в место назначения. Как прокомментировали в аэропорту Симферополя, этот рейс теперь ожидают в вечером, он должен прибыть около 16 часов 40 минут.

В сентябре этого года произошло еще два похожих случая. В первом - южный хаб принял борт, летевший из Крыма в Екатеринбург. Тогда самолет посадили из-за пассажирки, которой стало плохо. Женщину в аэропорту забрали медики, они увезли пациентку на осбледование в больницу.

Второй раз, уже в Екатеринбурге, из-за неисправности двигателя назад вернули рейс, следовавший в Ростов-на-Дону. Всего в донскую столицу направлялись 103 человека, из них трое детей и шесть членов экипажа. Самолет также удалось посадить в штатном режиме.

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