Новости Ростова-на-Дону на 4 октября 2021: что произошло за выходные

Главные события области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 4 октября 2021 - подборка главных событий. Рассказываем, что произошло за выходные в городе и области.

Донской государственный технический университет планирует построить два общежития. По данным портала госзакупок, два 25-этажных здания построят на площади Гагарина. Максимальная стоимость контракта - 1,5 миллиарда рублей.

В Ростовской области из-за инфекционных заболеваний более 200 классов перевели на дистанционное обучение. Заболевших коронавирусом выявили в 104 школах, 40 детских садах. Из-за случаев ОРВИ в школу не ходят ученики 15 классов восьми школ и девяти групп девяти детсадов.

В Ростове назвали призеров конкурса "Учитель года". За победу поборется пять человек - представители Москвы, Татарстана, Тюменской области, Хабаровска, Ставрополя. 5 октября будет названо имя победителя.

В Ростове осудили преступную группу, которая инсценировала аварии. Они предоставляли в филиалы страховых компаний ложные документы о том, что у машин были повреждения, за которые бы полагались выплаты по ОСАГО. Одного из участников приговорили к трем годам лишения свободы, второй - к полутора годам.

"Ростов" обыграл "Локомотив" со счетом 1:2. Один гол забил Дмитрий Полоз, один оказался автоголом "Локомотива". Следующий матч пройдет 16 октября. "Желто-синие" встретятся с "Сочи".