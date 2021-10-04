Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 октября 2021: подтверждены еще 509 случаев заражения

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 509 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 октября 2021 - заразились еще 196 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 509 человек. Общее число зараженных составило 140 133.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 40,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,1% – от 46 до 65 лет; 8,3% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 20,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 283 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 41 человек.

За сутки выздоровели 352 зараженных. За все время от ковида вылечились 120 921 зараженных.

Подтвердилась смерть 31 инфицированного. Это 20 женщин в возрасте от 60 до 84 лет и 11 мужчин в возрасте от 61 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 891 человек.

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