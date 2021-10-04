Что произошло после матча ФК «Локомотив» - ФК «Ростов»: команде ближе играть в атакующий футбол

Ростов обыграл в гостях "Локомотив". Фото: ФК "Ростов"

Игра 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» - «Ростов» прошла 3 октября на стадионе «Ростов - Арена». Встреча выдалась довольно напряженной. Рассказываем, как сыграли команды, и что произошло после матча ФК «Локомотив» - ФК «Ростов».

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ?

Донскому футбольному клубу после серии поражений удалось одержать победу над московским "Локомотивом" в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

Игра проходила в Черкизово. Стоит отметить, что начало матча было крайне неудачным для "Ростова". Первый гол в ворота желто-синих влетел уже на девятой минуте. Мяч в сетку отправил Константин Марадишвили. Но ближе к концу первого тайма, на 31-й минуте, ростовчане смогли отыграться и сравняли счет, в этом им помог один из игроков "Локомотива". После подачи с углового мяч отскочил от него в собственные ворота москвичей. На перерыв команды ушли с равным счётом – 1:1.

Фото: ФК "Ростов"

- Во втором тайме со стороны «Ростова» были проведены отличные быстрые атаки. Ростовчане продолжали наносить удар за ударом, однако все попытки были безрезультатны. На последних минутах матча, Дмитрий Полоз всё-таки обеспечил победу своей команде реализовав момент с подачи Армина Гиговича. Результат – 1:2 в пользу «Ростова»! - рассказали в пресс-службе команды.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

После победного матча Заур Тедеев признался в любви к донской команде. Тренер отметил, что подготовка к этой игре велась, исходя из сильных сторон каждого из игроков.

- Это следствие хорошего второго тайма в матче с «Ахматом», потому что команде ближе играть в атакующий футбол. Сегодня сделали акцент на то, что за счёт наших физических усилий, правильно выбранной тактической составляющей в обороне, верхнем и среднем прессинге, силы «Локомотива» не безграничны. Понимали, что это должно дать результат, - поделился Заур Тедеев.

Фото: ФК "Ростов"

Теперь команду ждет перерыв на матчи сборных. Наставник желто-синих отметил, что в это время на тренировках будет уделяться особое внимание психологии игроков. Тренеры будут продолжать говорить футболистам, что они могут гораздо большее.

- Надо работать и обращать внимание на определённые тактические моменты, связанные с предстоящими соперниками. Будем готовиться к следующим матчам, - сообщил Заур Тедеев.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Болельщики донского клуба после прошедшей игры начали восторженно высказываться о работе нового наставника и команды в целом.

- И кстати, хоть забил и Полоз, но Алмквист сегодня был лучший, парень просто выгрызает поле каждую игру, - высказался один из фанатов "Ростова".

- Я считаю, что есть смысл дать Зауру Эдуардовичу возможность поработать и с основой нашего "Сельмаша"!!! Пока у него нет тренерской лицензии категории PRO, необходимой для того, чтобы официально быть главным тренером команды РПЛ, на эту должность официально назначить Кафанова как обладателя такой лицензии, а когда Тедеев такую лицензию получит, если он будет тянуть как главный тренер основы и если не получится так, что он по каким-то причинам уйдет от нас, официально назначить его главным тренером основы!!! - поделился мнением еще один болельщик.

Фото: ФК "Ростов"

- Надеюсь руководство поставит такую модель игры которую привил Карпин и продолжил Тедеев во главу угла. Это должен быть наш стиль игры навсегда, как у Барселоны есть свой стиль и у них все молодежки так играют и нужные качества с молоду игрокам прививают. Возможно из-за того что у нас нет "газпромов", "лукойлов" и "ржд" мы не сможем конкурировать за чемпионство, но будем самобытной командой и просто будем ходить получать кайф от футбола, - поддержал его другой поклонник желто-синих.

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