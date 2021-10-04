"Теперь моя любовь к "Ростову" стала еще больше": Заур Тедеев высказался о победном матче

Заур Тедеев признался в любви к "Ростову" после победы над "Локомотивом". Фото: ФК "Ростов"

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Ростов" Заур Тедеев высказался о победном матче клуба против московского "Локомотива" в рамках 10 тура РПЛ. Наставник "желто-синих" оказался очень доволен игрой своих подопечных и поделился тонкостями выбранной тактики.

- Мы подстраивались, исходя из сильных сторон наших футболистов. Это следствие хорошего второго тайма в матче с «Ахматом», потому что команде ближе играть в атакующий футбол. Сегодня сделали акцент на наших физических усилиях, правильно выбранной тактической составляющей в обороне, верхнем и среднем прессинге, а силы «Локомотива» - не безграничны. Понимали, что это должно дать результат, - рассказал Заур Тедеев.

Тренер подчеркнул, что эта победа пробудила в нем еще большую любовь к "Ростову". А также наставник донского клуба сообщил о планах на грядущий перерыв в связи с играми сборных.

- В перерыве прежде всего стоит уделить внимание психологии. Мы будем продолжать говорить, что наши футболисты могут большее. Надо работать и обращать внимание на определенные тактические моменты, связанные с предстоящими соперниками. Будем готовиться к следующим матчам, - подытожил Тедеев.

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