Главный метеорный дождь месяца: где смотреть звездопад в Ростове с 6 по 10 октября 2021

Звездопад будет активен в течение нескольких дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону смогут наблюдать ежегодный звездопад Дракониды с 6 по 10 октября 2021. Рассказываем, когда метеорный поток достигнет пика, в какое время и где лучше начинать наблюдения.

Напомним, астрономическое явление называют звездопадом условно. На самом деле мы видим шлейф кометы, которая проходит вблизи Солнца. По словам директора обсерватории Валерия Тупицына, в этот момент комета рассеивается, а после этого продолжает движение в таком виде. Когда через метеорный поток проходит Земля, частницы начинают сгорать в атмосфере. В этот момент любители астрономии смогут увидеть в небе яркие вспышки.

Звездопад Дракониды можно увидеть с 6 по 10 октября, но своего пика достигнет 8 октября. В это время Луна будет в фазе новолуния, поэтому наблюдениям ничто не помешает. Метеоры будут наиболее отчетливо видны в предутренние часы, а для наблюдений лучше отправиться за город.

Правда успех наблюдений зависит не только от ваших действий, но и от везения. Большую роль играет то, как именно будет проходить наша планета через поток. Чем ближе Земля окажется к центру потока, тем ярче покажется наблюдателю звездопад.

Активность метеорного потока Дракониды разная — от 20 до 500 метеоров в час. Какое зрелище ожидает нас в этом году, спрогнозировать сложно.

В октябре ростовчане смогут наблюдать только звездопад Дракониды. Напомним, 22 октября пика своей активности достигнет другой ежегодный метеорный поток — Ориониды. Однако в это время Луна будет находиться в фазе полнолуния, поэтому условия для наблюдений считаются неблагоприятными.

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