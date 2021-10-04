Трамвай, вернись!: Действительно ли расширение трамвайной сети избавит Ростов от пробок

Трамваи могут одновременно перевозить в несколько раз больше людей, чем личный транспорт, но при нескольких условиях. Фото: группа "Ростовский городской транспорт" ВКонтакте.

Наравне с разговорами о канатной дороге, у которой есть все шансы на появление в городе, и воспоминаниями о непостроенном метро, идею которого окончательно похоронили, говорят в Ростове и о трамваях. Не так давно заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков заявил, что в городе планируется возродить трамвайное движение по проспектам Стачки и Нагибина и провести линию в Александровку и Суворовский микрорайон.

Причина банальна — горожане все больше времени проводят в пробках, а значит меньше — дома с семьями. Это беда и тысяч автовладельцев, и многочисленных пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов.

Правда, идея пустить трамваи по Нагибина и Стачки не нова, и все новое — хорошо забытое старое. Ростовчане тут же вспомнили, что трамвайные пути там уже были, но в свое время их убрали, а некоторые трамвайные депо закрылись из-за убытков.

Так нужно ли возрождать электрический транспорт, и не станет ли это напрасной тратой средств? Сейчас трамваи едут по центру города, но спросом особенным не пользуются да и стоят в пробках наравне с автомобилями. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» вспомнили «как это было» и поговорили с ростовчанами — стоит ли игра свеч.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Ростов-на-дону в советский период был буквально пронизан трамвайными линиями: они шли в любой район города. Горожане охотно пользовались этим видом транспорта, пока на улицы города не заполонили автомобили, которых теперь зачастую по два на семью. В таких условиях привычные трамваи становились все медленнее и неудобнее. В конце 90-х этому транспорту сильно урезали финансирование: как следствие пострадала регулярность рейсов из-за постоянных поломок и нехватки персонала.

Двигаясь в общем потоке, трамваи были неповоротливы и ехали с малой средней скоростью - около 20 км/час. И, когда в городе появились маневренные микроавтобусы, которые доставляли горожан в любые районы буквально от ворот до ворот, а маршрутная сеть разрасталась, трамвайные депо терпели убытки, и рельсовый транспорт ходил все реже. Понятное дело, что время — деньги, и горожане пересели на автобусы, а о трамваях благополучно стали забывать, и постепенно из 17 маршрутов остались только 5.

Вот пять маршрутов-долгожителей, которыми ростовчане пользуются по сей день:

- «20-я линия – Главный ж/д-вокзал»

- «Мясокомбинат – Главный ж/д-вокзал»

- «Мясокомбинат – Центральный рынок»

- «Улица Чукотская – Центральный рынок»

- «Сельмаш – площадь Мичурина»

Из 17 когда-то существующих трамвайных маршрутов до сегодняшнего дня в Ростове дожили только пять. Фото: Гордей Бородин

ВСПОМНИЛИ ПЕРЕД ЧМ

Ситуация начала меняться перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Город хотел восстановить исторический облик, а трамваи — это часть истории Ростова. К тому же в южную столицу должны были приехать туристы, а их нужно как-то перевозить. В итоге на улице Максима Горького поменяли пути и закупили новые вагоны, но о введении новых маршрутов или воскрешении забытых старых речи не шло.

Идеи о запуске трамваев на Северный, в Александровку или в Левенцовку, время от времени появляются в информационном пространстве наравне с предложениями строительства канатной дороги через реку Дон и еще более долгоиграющей темой про Ростовское метро.

В последний раз о трамваях заговорили, когда заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков заявил, что в городе планируется возродить трамвайное движение по проспектам Стачки и Нагибина и провести линию в Александровку и Суворовский.

Трамваи раньше ходили в этих районах - по оси нынешнего проспекта Михаила Нагибина, после чего ветка разделялась на две – первая поворачивала к поселку Чкаловскому, а другая посередине проспекта Космонавтов и продолжала путь до улицы Орбитальной. В 2001 году рельсы убрали с Нагибина, а в 2003 их не стало и на стачках. Ликвидировали трамвайные пути, потому что тогда транспортники и автомобилисты считали, что они мешают автомобильному потоку и образуют заторы из-за неровностей на асфальте. Сейчас здесь практически все время наблюдаются автомобильные заторы, а рельсы заметно сузят проезжую часть для легкового транспорта.

Из-за плотного трафика трамваи едут со скоростью всего потока машин. Фото: Гордей Бородин

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС

На самом деле, трамвай для Ростова — это не история и не красивая картинка, а жизненная необходимость. Автомобильные дороги имеют предел и способны пропустить только определенное количество человек за час. В Ростове практически все значимые крупные проспекты и улицы загружены по максимуму.

- Мы находимся на 4-5 месте в международном рейтинге по количеству потраченных часов в пробках на одного человека в мире. Все едут в центр — на работу, потому что в районах нет такой инфраструктуры, чтобы обеспечить рабочими местами больше ростовчан. В итоге пассажиропоток по Ворошиловскому проспекту - 10 тысяч человек в час, по проспекту Стачки - 11 тысяч человек в час! Это уже предел пассажиропотока, - рассказывает общественник Артемий Зайцев. - Больше перевозить людей с помощью автобусов уже не получится. Трамвай может возить до 12 тысяч человек в час, а скоростной трамвай до 25 тысяч человек. Если этот транспорт не будет стоять в пробках, то время движения заметно сокращается.

Общественник отмечает, что нужно думать о том, как в первую очередь, увеличить пассажиропоток, чтобы большинство горожан не теряло время в дороге, а автомобилисты всегда могли построить альтернативный маршрут.

Одна автомобильная полоса перевозит 700- 800 человек в час. А трамвай может перевезти до 20 тысяч человек по такому же участку пути.

Артемий Зайцев уверен: если нужно решить проблему перемещения людей, то это возможно только с появлением новых трамвайных линий. Автомобили, маршрутки, автобусы, сколько полос ни добавь (а это уже из жанра фантастики), не справятся.

Трамвай может возить до 12 тысяч человек в час, а скоростной трамвай до 25 тысяч человек. Фото: группа "Ростовский городской транспорт" ВКонтакте.

НЕ МЕСТО В АВТОМОБИЛЬНОМ ПОТОКЕ

Долгие годы трамваи считали пережитком прошлого и находили у этого вида транспорта одни недостатки. Во-первых, трамвайные пути проходят прямо по автомобильной дороге и никак ограждены. Как итог электрический транспорт не может полноценно разгоняться в потоке, потому что он не способен также быстро тормозить как автомобили, которые двигаются в том числе и по трамвайным дорогам. В час пик автомобили выезжают на перекрестки и загораживают проезд вагонам трамвая. Такое смешение трамвайного и автомобильного движения на одной дороге приводит к заторам, авариям и уменьшает пассажиропоток. Рельсы, проложенные по асфальту, портят дорогу: она покрывается волнами и ямами, от чего ее постоянно нужно ремонтировать, что также ухудшает движение по улицам города.

НУЖНА НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Трамвайная реформа требует детальной и тщательной проработки: только тогда она покажет свою эффективность, иначе ростовчане также и будут терять часы своей жизни на дорогу. Под трамваи нужно создавать определенную инфраструктуру: просто поменяв рельсы и поставив на них новые вагоны, проблему не решить. Нужно планировать новые пешеходные переходы, светофоры, которые будут ориентированы под трамвайное движение, и много других мелочей, которые влияют на пассажиропоток. К примеру, в районе главного ж/д вокзала во время ливней постоянно происходят подтопления определенного участка, потому что разворотное кольцо перед привокзальной площадью, находится в яме: как следствие движение по трамвайным путям блокируется.

Чтобы возродить старые маршруты, нужно серьезное финансирование от спонсоров. Фото: Гордей Бородин

СДЕЛАТЬ ТРАМВАИ КАК В ТАГАНРОГЕ

- Новые разработки будут предполагать перепланировку территории, составление проектов и прохождение госэкспертизы. На эти операции может уйти несколько лет. Если сейчас начнется проработка, то где-то к 2023 только начнут все строить, - рассказал Артемий Зайцев. - Куда дешевле и проще сделать так как в Таганроге: там просто переложили старые пути на новые. В Ростове трамвайные пути можно огородить бордюрами - не обязательно поднимать всю линию над асфальтом, чтобы на него не заезжали автомобилисты.

В центре уже поменяли пути на улице Станиславского, проспекте Буденовском и улице Максима Горького, так что определенная трамвайная инфраструктура в городе есть, но опять же, насколько она будет удобна горожанам. Если не поднять трамвайные рельсы, а просто закрыть их бордюрными камнями на низменных участках, они будут в воде — это не совсем эстетично будет смотреться. Другой вопрос, будут ли при реконструкции линии планировать новые переходы, светофоры и удобные остановочные комплексы или они останутся в том же состоянии.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ТРАМВАИ

- Еще в 2013 году появился предпроект о развитии трамвайной сети в Ростове. Была в нем и Александровка, и Северный - на базе нынешней сети, - рассказывает редактор портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов.

- Вопрос в том, кто это будет финансировать? Город такой проект не потянет: нужны деньги либо из области, или федеральная помощь или инвесторы. В Таганроге все строит спонсор: с одной стороны, инвестор сделает все быстрее, но тогда трамвайный транспорт перестанет быть муниципальным.

Еще один вопрос: как будет передвигаться городской автотранспорт во время реконструкции, потому что движение по проспектам Нагибина и Стачки будет сильно затруднено.

Несмотря на все издержки, абсолютно не важно будет ли трамвай частным или муниципальным, в любом случае он станет самым прибыльным транспортом для своих владельцев. Себестоимость трамвайного движения самое маленькое, что также будет привлекать горожан, потому что проезд будет самым низким из всех видов передвижения.

Если частная компания займет эту нишу она станет монополистом в этом бизнесе и сможет диктовать определенные условия на свои услуги, что не всегда будет удобно и выгодно городу.

В любом случае, новые трамвайные маршруты городу необходимы, главное, чтобы они стали удобными, доступными, а трамваи быстро перевозили горожан.

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