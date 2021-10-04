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Происшествия4 октября 2021 18:05

Один человек погиб, двое ранены: в Ростовской области в доме многодетной семьи произошел пожар

Родители успели спасти детей, пострадав при этом сами
Анна ШИЛЯЕВА
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На месте жилого дома осталось лишь пепелище

На месте жилого дома осталось лишь пепелище

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Октябрьском сельском районе, в станице Красюковской, в ночь с 3 на 4 октября в многодетной семье произошла беда.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в частном доме, в котором жили супруги, их дети и бабушка малышей, вспыхнул пожар. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Родители успели вынести из объятого пламенем флигеля ребят, - 12-летнего сына и младших дочерей, - восьмилетнюю девочку и годовалую малышку.

При этом мать и отец, спасая детей от смерти, получили серьезные ожоги. У 30-летней женщины обожжена рука, а у 40-летнего мужчины состояние и вовсе столь тяжелое, что он находится в реанимации.

К сожалению, не обошлось без летального исхода. Погибла мать молодой хозяйки дома. Источник издания сообщил, что 55-летняя женщина успела выскочить из объятого огнем дома, но потом решила вернуться за документами.

- Она отравилась продуктами горения и погибла на месте происшествия, - добавил собеседник.

Известно также, что дотла сгорел дом многодетной семьи. Восстановлению он не подлежит.

Сейчас погорельцам всем миром собирают деньги. Не осталась в стороне и администрация села и района.

- Знаю Евгения (имя изменено – прим ред.) как большого трудягу. Он звезд с неба не хватал, работал таксистом, но каждую копейку нес в семью. Сейчас всей станицей собираем им деньги, пускай, хоть не на жилье, но хотя бы на самое необходимое, - рассказал «КП - Ростов-на-Дону» житель Красюковской.

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